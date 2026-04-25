Calcio a 5: Genzano, arrivano i playoff. Vittorie pesanti per Napoli e Mantova in Serie A

La seconda e ultima tranche delle gare della 28esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 sono andate in archivio. Ecco come sono andate le partite di sabato 25 aprile nel massimo campionato italiano di futsal.

Affermazione interna importante per il Genzano che si impone 7-3 sulla Sandro Abate, grazie a una tripletta di Barrichello, e stacca matematicamente il biglietto per i playoff.

In ottica “alta classifica” bene anche il Napoli: 2-4 per i partenopei sul campo della Came Treviso. Un successo che vede i campani, doppietta di Lucas Bolo, installarsi così al terzo posto.

Infine il clamoroso 1-7 del Mantova sul campo dell’Active Network: lombardi a segno con Leleco (doppietta), Taurisano, Achilli, Misael, Caique e Mohabz. Tre punti che valgono ancora una fiammella di speranza per il discorso salvezza.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO