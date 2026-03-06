BiathlonSport Invernali
Biathlon, Samuela Comola sul podio nella mass start di Lake Placid in IBU Cup
Sale nuovamente sul podio Samuela Comola nell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: l’azzurra si classifica terza nella 12 km femminile mass start 60 di Lake Placid (Stati Uniti), vinta dall’austriaca Lara Wagner davanti alla francese Amandine Mengin.
Ultimo poligono fatale per l’azzurra, in testa dopo la terza serie, che commette l’unico errore della propria gara e deve cedere il passo all’austriaca Lara Wagner, vittoriosa con 19/20 al tiro in 32’21″1, la quale nell’ultimo giro va a scavalcare anche la transalpina Amandine Mengin, seconda nonostante lo zero al poligono, a 9″7.
Terza posizione per Samuela Comola, che accusa un ritardo di 20″7, mentre le altre azzurre risultano più staccate: cinque errori per Linda Zingerle, 22ma a 1’57″1, quattro bersagli mancati per Birgit Schoelzhorn, 30ma, 14/20 al tiro per Fabiana Carpella, 42ma.