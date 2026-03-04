Biathlon, Samuela Comola sul podio in IBU Cup: azzurra seconda nella sprint a Lake Placid

In cerca di una nuova dimensione. Samuela Comola è intenzionata a riconquistare il suo spazio nella Nazionale A di biathlon e l’IBU Cup è il passaggio necessario per dimostrarsi all’altezza della situazione. Nella prima giornata della tappa di Lake Placid, negli Stati Uniti, l’azzurra ha ottenuto un ottimo risultato nella 7.5 km sprint.

Sulle nevi americane, Comola ha concluso al secondo posto, mancando un solo bersaglio nella sessione di tiro in piedi e giungendo piuttosto vicina a chi ha fatto sua la gara. Il riferimento è alla francese Amandine Mengin che, grazie allo zero al poligono, si è costruita quel margine necessario per precedere la nostra portacolori e la norvegese Gro Njølstad Randby (0+2), terza a 13″4.

Squadra transalpina che, un po’ come accaduto nel massimo circuito internazionale e ai Giochi Olimpici Invernali, ha messo in mostra una grande profondità, considerando il quarto posto di Voldiya Galmace Paulin (2+0) a 16″6 e il nono di Gilonne Guigonnat (0+1) a 28″0.

Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, Linda Zingerle ha terminato in ventesima posizione con due errori al poligono equamente distribuiti e un ritardo di 1’06″5. A completare i riscontri delle atlete nostrane sono state Birgit Schoelzhorn 22ma (2+0) a 1’13″7 e Fabiana Carpella 38ma (3+2) a 2’15″4.