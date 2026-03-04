BiathlonSport Invernali
Biathlon, azzurrine lontane dalle medaglie nelle sprint dei Mondiali giovanili ad Arber
Giornata dedicata alle sprint femminili ai Mondiali giovanili di biathlon in corso ad Arber, in Germania. Sulle nevi tedesche sono andate in scena la 6 km riservata alla categoria Youth e la 7,5 km della categoria Junior. Per l’Italia, poche soddisfazioni alla luce dei risultati maturati nelle due sessioni di tiro.
Nella gara Youth si è imposta la slovacca Michaela Strakova, impeccabile al poligono con un perfetto 10/10. Strakova ha preceduto la norvegese Hanna Voelstad (0+1) di 12”3 e l’austriaca Selina Ganner (0+1) di 18”3. Più lontane le azzurre. La migliore è stata Matilde Giordano, 32ª con tre errori al tiro (2+1) e un distacco di 2’28”9. A seguire Luna Forneris (2+0), 47ª a 2’51”4; Magali Miraglio Mellano (1+0), 52ª a 3’03”3; e Maddalena Ballan (1+1), 65ª a 3’35”6.
Nella sprint Junior successo per la lettone Estere Volfa, che ha chiuso in 21’39”8 con un solo errore nella serie a terra. Alle sue spalle la finlandese Inka Hamalainen (1+0), staccata di 53”9, e la tedesca Sydney Wuestling (1+0), terza a 1’07”2.
In casa Italia, la migliore è stata Carlotta Gautero, 24ª con tre errori (2+1) e un ritardo di 3’07”3. Nayeli Mariotti Cavagnet ha chiuso poco distante, 26ª a 3’08”8 con un solo bersaglio mancato nella prima serie. Più indietro le altre azzurre: 37ª Denise Maestri (2+0) a 3’56”9 e 47ª Alessia Forlin (1+0) a 4’24”5.