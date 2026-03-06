Biathlon, Carlotta Gautero quinta ed Hannes Bacher settimo nelle mass start dei Mondiali giovanili

Proseguono ad Arber, in Germania, i Mondiali giovanili 2026 di biathlon: nelle mass start della categoria junior si registrano in casa Italia il quinto posto di Carlotta Gautero tra le donne e la settima piazza di Hannes Bacher tra gli uomini.

Nella mass start maschile svetta il norvegese Kasper Kalkenberg, autore di 18/20 al tiro, con il tempo di 31’15″4, andando a precedere di 18″9 l’estone Jakob Kulbin, d’argento, e di 23″6 lo svedese Philip Lindkvist-Flötten, di bronzo. Hannes Bacher, con quattro bersagli mancati è settimo a 46″6, mentre Nicola Giordano, con 15/20 al poligono, è 29° a 2’42″9. Più indietro Davide Cola, 35° con 7 errori al tiro, e Simone Motta, 55° con 9 bersagli mancati.

Nella mass start femminile vince l’ucraina Oleksandra Merkushyna, che si impone in 29’17″1, nonostante tre bersagli mancati, chiudendo con 19″9 di vantaggio sulla lettone Estere Volfa, alla piazza d’onore con 4 errori, e 36″9 sull’altra lettore Elza Bleidele, con 16/20 al tiro. Quinta posizione per Carlotta Gautero, con 17/20 al poligono, a 55″6, mentre Nayeli Mariotti Cavagnet, con due errori al tiro è nona a 1’10″1. Più indietro Denise Maestri, 45ma con 6 bersagli mancati, ed Alessia Forlin, 50ma con 7 errori.