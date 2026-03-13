BiathlonSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi in tv, Sprint femminile Otepää 2026: orario, startlist, streaming
La seconda gara del programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 15.15 italiane, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 104 le atlete complessivamente al via.
L’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Michela Carrara con il pettorale numero 10, Lisa Vittozzi con il 54, Rebecca Passler con il 61, Hannah Auchentaller con il 70 e Linda Zingerle con il 77.
La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Venerdì 13 marzo
Ore 15.15: 7.5 km sprint femminile ad Otepää (Estonia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 7.5 KM SPRINT FEMMINILE
1 HORODNA Olena UKR 2004 16:15:30 1
2 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:16:00
3 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 16:16:30
4 FICHTNER Marlene GER 2003 16:17:00
5 ANDERSON Luci USA 2000 16:17:30
6 REPINC Lena SLO 2003 16:18:00
7 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:18:30
8 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:19:00
9 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 16:19:30
10 CARRARA Michela ITA 1997 16:20:00
11 KUELM Susan EST 1996 16:20:30
12 MOSER Nadia CAN 1997 16:21:00
13 KOZICA Anika CRO 1997 16:21:30
14 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:22:00
15 ZUK Kamila POL 1997 16:22:30
16 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:23:00 B
17 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:23:30 1
18 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:24:00 B
19 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:24:30 1
20 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:25:00 B
21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:25:30 1
22 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 16:26:00 B
23 LIE Lotte BEL 1995 16:26:30 1
24 MEIER Lea SUI 2001 16:27:00 B
25 GANDLER Anna AUT 2001 16:27:30 1
26 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:28:00 B
27 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 16:28:30 1
28 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:29:00 B
29 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 16:29:30 1
30 VOIGT Vanessa GER 1997 16:30:00 B
31 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:30:30 1
32 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 16:31:00 B
33 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:31:30 1
34 CLOETENS Maya BEL 2002 16:32:00 B
35 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 16:32:30 1
36 IRWIN Deedra USA 1992 16:33:00 B
37 TALIHAERM Johanna EST 1993 16:33:30 2
38 ERMITS Regina EST 1996 16:34:00 B
39 STEINER Tamara AUT 1997 16:34:30 2
40 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:35:00 B
41 STREMOUS Alina MDA 1995 16:35:30 2
42 OEBERG Elvira SWE 1999 16:36:00 R
43 JAKIELA Joanna POL 1999 16:36:30 2
44 OEBERG Hanna SWE 1995 16:37:00 R
45 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:37:30 2
46 BASERGA Amy SUI 2000 16:38:00 R
47 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:38:30 2
48 BENED Camille FRA 2000 16:39:00 R
49 GESTBLOM Linn SWE 1994 16:39:30 2
50 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:40:00 R
51 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:40:30 2
52 MICHELON Oceane FRA 2002 16:41:00 R
53 GASPARIN Aita SUI 1994 16:41:30 2
54 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:42:00 R
55 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:42:30 2
56 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:43:00 R
57 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:43:30 2
58 SIMON Julia FRA 1996 16:44:00 R
59 FREED Margie USA 1997 16:44:30 2
60 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:45:00 R
61 PASSLER Rebecca ITA 2001 16:45:30 2
62 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:46:00 R
63 GROTIAN Selina GER 2004 16:46:30 2
64 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:47:00 R
65 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:47:30 2
66 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:48:00 R
67 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:48:30 2
68 LAMPIC Anamarija SLO 1995 16:49:00
69 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 16:49:30
70 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:50:00
71 CHALYK Daryna UKR 2001 16:50:30
72 VOLFA Estere LAT 2005 16:51:00
73 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 16:51:30
74 ANDEXER Anna AUT 2003 16:52:00
75 MAKA Anna POL 1992 16:52:30 3
76 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:53:00
77 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:53:30
78 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 16:54:00
79 PARADIS Pascale CAN 2002 16:54:30
80 METTLER Lydia SUI 1996 16:55:00
81 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 16:55:30
82 REMENOVA Maria SVK 2000 16:56:00
83 KINK Julia GER 2004 16:56:30
84 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:57:00
85 RANDBY Gro NOR 2002 16:57:30
86 DZHIMA Yuliia UKR 1990 16:58:00
87 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:58:30
88 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:59:00
89 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 16:59:30 G
90 KOCERGINA Natalja LTU 1985 17:00:00
91 ADZHAMOVA Raya BUL 2007 17:00:30
92 KALJUMAE Kretel EST 2005 17:01:00
93 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:01:30
94 MEZDREA Andreea ROU 2001 17:02:00
95 PEIFFER Benita CAN 2000 17:02:30
96 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 17:03:00
97 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 17:03:30
98 BOUVARD Eve BEL 1999 17:04:00
99 MAKAROVA Aliona MDA 1994 17:04:30
100 MORIC Iva CRO 2004 17:05:00
101 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:05:30
102 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 17:06:00
103 PENDRY Shawna GBR 2002 17:06:30
104 KLIMINA Darya KAZ 1989 17:07:00