Biathlon, Lou Jeanmonnot da vincitrice in pectore allo spettro di perdere una Coppa già vinta. Otepää ‘swing race’ del 2025-26

Nella stagione 2024-25, Lou Jeanmonnot non vince la Coppa del Mondo di biathlon solo perché si ammala a dicembre. I punti persi nella fase iniziale dell’inverno, si rivelano determinanti a marzo, quando la francese completa l’annata agonistica in decisa rimonta rispetto a Lisa Vittozzi, degna vincitrice della Sfera di cristallo.

Nel 2025-26, Jeanmonnot ingaggia un furioso testa a testa per la classifica generale con la tedesca Franziska Preuss. Le due si ritrovano a giocarsi la Coppa del Mondo assoluta nell’ultimo giro dell’ultima gara dell’inverno, in una sorta di “spareggio” in cui quattro mesi vengono condensati nell’arco di tre km. La spunta la bavarese, con un finale drammatico, nel quale le due si toccano. La francese, che forse ne aveva di più, incespica e si deve accontentare della piazza d’onore.

In questo 2025-26, a gennaio, la tavola sembrava apparecchiata perché Lou potesse finalmente festeggiare la conquista della Sfera di cristallo. Eppure, quanto accaduto settimana scorsa a Kontiolahti, ha improvvisamente rimesso in discussione il suo ruolo di vincitrice in pectore. I risultati mediocri conseguiti in Finlandia, rapportati a quelli brillanti della svedese Elvira Öberg, hanno fatto sollevare più di un sopracciglio.

Jeanmonnot ha raccolto 31 punti a Kontiolahti, contro i 165 della minore delle sorelle Öberg. Il suo margine resta rassicurante, poiché la francese ha pur sempre 208 lunghezze da difendere sulla svedese. Cionondimeno, una nuova tappa difficile andrebbe a generare la peggior situazione possibile per la transalpina, quella di trovarsi nella posizione di “perdere una Coppa che solo lei può perdere”.

La sprint di Otepää, programmata venerdì 13, sarà di importanza capitale, anche perché a essa è agganciato un inseguimento. Sarà a tutti gli effetti la swing race della carriera di Lou, perché difendersi dalla scandinava significherebbe liquidare gli spettri. Viceversa, si entrerebbe in uno scenario da incubo per lei, ma decisamente più elettrizzante per gli spettatori, in quanto la classifica generale si riaprirebbe improvvisamente e inaspettatamente. Alle nevi estoni il compito di disegnare i contorni del finale del 2025-26.