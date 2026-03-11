BiathlonSport Invernali
Biathlon, Coppa del Mondo Otepää 2026. L’Italia femminile inciderà per la prima volta in Estonia?
La penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 avrà luogo a Otepää. Ci troviamo di fronte a un appuntamento pregnante per la più rinomata stazione sciistica di tutte le Repubbliche baltiche, in quanto è la “prova generale” di un evento fortemente voluto e preparato da quasi due decenni.
Per chi non lo sapesse, la municipalità edificata nell’Estonia meridionale aveva dichiarato già nel 2009 di voler organizzare i Mondiali di biathlon. All’epoca era un progetto visionario, al quale si è però lavorato con determinazione per lustri, arrivando alfine a renderlo concreto. Otepää ospiterà infatti la manifestazione iridata 2027.
In questi giorni si affinerà pertanto il meccanismo organizzativo, comunque già rodato, perché il comitato organizzatore estone non è composto da parvenu. Su queste nevi, la Coppa del Mondo ha già effettuato una fermata (nel marzo del 2022). Inoltre, Otepää ha organizzato due edizioni degli Europei (2010, 2015) e altrettante dei Mondiali junior (2014, 2018).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 8 – SETTORE FEMMINILE
Località: Otepää (Estonia)
Unica volta in calendario: marzo 2022
Grandi eventi organizzati: Nessuno, ma nel 2027 ci saranno i Mondiali
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Sprint
Sabato: Inseguimento
Domenica: Gare Miste
COSI’ NEL 2022
SPRINT
1) SIMON Julia (FRA)
2) VOIGT Vanessa (GER)
3) KNOTTEN Karoline Offigstad (NOR)
.
21) WIERER Dorothea (ITA)
29) SANFILIPPO Federica (ITA)
41) COMOLA Samuela (ITA)
65) VITTOZZI Lisa (ITA)
MASS START
1) ÖBERG Elvira (SWE)
2) HERRMANN-WICK Denise (GER)
3) RØISELAND Marte Olsbu (NOR)
.
21) WIERER Dorothea (ITA)
STAFFETTA MISTA
1) NORVEGIA
2) SVEZIA
3) FRANCIA
.
14) ITALIA
SINGLE MIXED
1) NORVEGIA
2) SVEZIA
3) GERMANIA
4) FRANCIA
5) ITALIA