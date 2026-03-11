Biathlon, Coppa del Mondo Otepää 2026. L’Italia femminile inciderà per la prima volta in Estonia?

La penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 avrà luogo a Otepää. Ci troviamo di fronte a un appuntamento pregnante per la più rinomata stazione sciistica di tutte le Repubbliche baltiche, in quanto è la “prova generale” di un evento fortemente voluto e preparato da quasi due decenni.

Per chi non lo sapesse, la municipalità edificata nell’Estonia meridionale aveva dichiarato già nel 2009 di voler organizzare i Mondiali di biathlon. All’epoca era un progetto visionario, al quale si è però lavorato con determinazione per lustri, arrivando alfine a renderlo concreto. Otepää ospiterà infatti la manifestazione iridata 2027.

In questi giorni si affinerà pertanto il meccanismo organizzativo, comunque già rodato, perché il comitato organizzatore estone non è composto da parvenu. Su queste nevi, la Coppa del Mondo ha già effettuato una fermata (nel marzo del 2022). Inoltre, Otepää ha organizzato due edizioni degli Europei (2010, 2015) e altrettante dei Mondiali junior (2014, 2018).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE FEMMINILE

Località: Otepää (Estonia)

Unica volta in calendario: marzo 2022

Grandi eventi organizzati: Nessuno, ma nel 2027 ci saranno i Mondiali

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Gare Miste

COSI’ NEL 2022

SPRINT

1) SIMON Julia (FRA)

2) VOIGT Vanessa (GER)

3) KNOTTEN Karoline Offigstad (NOR)

.

21) WIERER Dorothea (ITA)

29) SANFILIPPO Federica (ITA)

41) COMOLA Samuela (ITA)

65) VITTOZZI Lisa (ITA)

MASS START

1) ÖBERG Elvira (SWE)

2) HERRMANN-WICK Denise (GER)

3) RØISELAND Marte Olsbu (NOR)

.

21) WIERER Dorothea (ITA)

STAFFETTA MISTA

1) NORVEGIA

2) SVEZIA

3) FRANCIA

.

14) ITALIA

SINGLE MIXED

1) NORVEGIA

2) SVEZIA

3) GERMANIA

4) FRANCIA

5) ITALIA