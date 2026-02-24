Tommaso Giacomel chiude in anticipo la stagione: l’annuncio sui social

La stagione di Tommaso Giacomel è terminata. Mancava solo l’ufficialità dopo il comunicato della FISI sull’operazione al cuore subita dal biathleta azzurro ed è arrivata proprio tramite lo stesso Giacomel. Infatti il venticinquenne di Vipiteno ha comunicato sui suoi profili social di aver concluso la propria stagione, dando appuntamento alla prossima.

Giacomel si era dovuto ritirare nel corso della Mass Start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro si trovava in testa dopo i primi due poligoni ed improvvisamente si è notato come facesse davvero molta fatica ad andare avanti sugli sci. Giacomel si è poi toccato anche il fianco quando ha comunicato con i tecnici in pista e poi ha deciso di ritirarsi.

Subito sono stati fatti esami e controlli che all’inizio non avevano riscontrato alcun problema. Con esami ancora più specifici, però, si è scoperto di un problema al cuore che è già stato subito risolto. Questo il comunicato della FISI: “Tommaso Giacomel ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una TAC, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita”.

Giacomel verrà dimesso nella giornata di giovedì e dovrà poi sottoporsi ad ulteriori controlli prima di tornare ad allenarsi. Sicuramente un finale di stagione davvero sfortunato per l’azzurro, reduce da un’Olimpiade che non è andata come sperava, nonostante l’argento nella staffetta mista. Inoltre Giacomel non potrà nemmeno lottare per provare a vincere la Coppa del Mondo generale, visto che occupava la seconda posizione a soli 37 punti dal francese Perrot. Un obiettivo comunque solo rimandato alla prossima stagione, con la speranza di vedere Tommaso il prima possibile nuovamente sugli sci e in piena salute.