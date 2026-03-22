Lisa Vittozzi trionfa a braccia alzate nella mass start di Oslo Holmenkollen!

Lisa Vittozzi chiude con una vittoria la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurra si impone nella 12,5 km mass start femminile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, sede dell’ultima tappa stagionale. con una gara tutta in rimonta a causa di un errore al primo poligono. La sappadina poi chiude con 19/20 e stacca prima del rettilineo finale la svedese Hanna Oeberg, mentre completa il podio la ceca Tereza Vobornikova.

Per Lisa Vittozzi si tratta della decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima nel format di gara, che consente all’azzurra di arpionare il terzo posto in classifica generale ed il secondo nella graduatoria di specialità. Terza vittoria stagionale sul circuito maggiore per l’italiana (gli altri due entrambi nell’inseguimento), a cui si aggiunge l’oro olimpico nella pursuit.

La sappadina vince dopo una prova tutta di rincorsa, dopo un bersaglio mancato nella prima serie, unico errore di tutta la gara: l’azzurra resta a mezzo minuto dal gruppo di testa, entrando settima all’ultimo poligono: le avversarie dell’italiana sbagliano tutte, mentre Vittozzi è veloce e precisa ed è seconda all’inizio dell’ultimo giro, con 8″6 di ritardo dalla svedese Hanna Oeberg.

Dopo poche centinaia di metri l’azzurra è già in scia all’avversaria, e le arriva sulle code a metà del giro conclusivo, rifiatando dopo la rimonta e preparando l’attacco decisivo, che arriva nel tratto finale: Lisa Vittozzi vince in 34’58″9, staccando la svedese Hanna Oeberg, seconda con un solo errore al tiro, commesso proprio nell’ultima serie, a 4″2.

Un solo bersaglio mancato anche per la ceca Tereza Vobornikova, terza a 17″2, mentre l’altra sorella Oeberg, Elvira, finisce ai piedi del podio con un ritardo di 21″8 a causa di due errori, commessi entrambi all’ultimo poligono. Quinta piazza per la rediviva norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, con due bersagli mancati, a 24″7. Sesto posto per la transalpina Julia Simon, con tre errori, a 26″8.

Settima piazza per la slovacca Paulina Batovska Fialkova, con 19/20 al tiro, a 33″1, davanti alla transalpina Oceane Michelon, ottava a 40″7 con due errori, mentre è nona la norvegese Marthe Krakstad Johansen, l’unica a trovare lo zero quest’oggi, a 49″4, infine completa la top ten la teutonica Janina Hettich-Walz, decima con due bersagli mancati, a 50″0. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre.

In classifica generale vince la transalpina Lou Jeanmonnot con 1135 punti, davanti alla svedese Hanna Oeberg, seconda con 958, mentre Lisa Vittozzi chiude terza a quota 935. Nella graduatoria di specialità si impone la transalpina Julia Simon con 245 punti, con Lisa Vittozzi seconda a quota 186 e l’altra francese Oceane Michelon terza con 183 punti.