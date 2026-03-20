Biathlon, Sturla Holm Laegreid inarrestabile nella sprint di Oslo Holmenkollen. Azzurri lontani

Temperature elevate e neve in deterioramento hanno caratterizzato la 10 km sprint di Oslo-Holmenkollen, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sui due poligoni sono arrivati verdetti chiari e definitivi.

Si parte dall’idolo di casa, Sturla Holm Laegreid. Il portacolori del Team Norge si appresta a chiudere la stagione nel migliore dei modi: per lui è arrivato infatti il quarto successo consecutivo nella gara odierna. Una vittoria dal sapore speciale che, grazie a una serie di incastri favorevoli, gli ha permesso anche di conquistare la classifica di specialità.

Laegreid, pur commettendo un errore nella prima serie di tiro, ha fatto la differenza sugli sci, imponendo un ritmo notevole e precedendo il duo francese composto da Emilien Jacquelin (0+1) ed Eric Perrot (0+1), distanti rispettivamente 3″9 e 4″6. Completano la top-5 lo svedese Martin Ponsiluoma (0+2) a 19″0 e l’altro norvegese Vetle Sjåstad Christiansen (2+0) a 27″6. Team Norge in grande evidenza, considerando anche la presenza di altri due atleti nella top-10: Johan-Olav Smørdal Botn (1+0), sesto a 31″3, e Isak Leknes Frey (0+1), nono a 48″5. Con questi risultati, come detto, Laegreid si è assicurato definitivamente il pettorale rosso, mentre Perrot ha conquistato la Sfera di Cristallo generale.

Per quanto riguarda l’Italia, orfana di Tommaso Giacomel, il migliore è stato Didier Bionaz (1+0), 22° a 1’34″3, immediatamente davanti a Lukas Hofer (1+2), 23° a 1’38″0. Fuori dalla zona punti, ma qualificati per l’inseguimento di domani, Patrick Braunhofer (0+0), 44° a 2’11″6, e Nicola Romanin (0+1), 54° a 2’32″5. Non sarà invece al via della pursuit Christoph Pircher (2+0), 77° a 3’12″1.