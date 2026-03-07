BiathlonSport Invernali
Biathlon, Julia Simon vince la mass start di Kontiolahti. Decima Lisa Vittozzi davanti a Martina Trabucchi
La 12.5 km mass start femminile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la transalpina Julia Simon, che precede le svedesi Elvira Oeberg ed Anna Magnusson. Decima piazza per Lisa Vittozzi, che supera nel finale Martina Trabucchi, ottima 11ma, ma fa molto bene anche Hannah Auchentaller, che si classifica 14ma.
Vittoria in solitaria per la transalpina Julia Simon, che fa 19/20 al tiro, commettendo un errore solo nella prima serie, e vince in 34’40″0, davanti alle svedesi Elvira Oeberg, seconda a 5″6 con due bersagli mancati, equamente distribuiti negli ultimi due poligoni, ed Anna Magnusson, terza a 8″9 con un solo errore al poligono.
Resta ai piedi del podio la sorprendente tedesca Marlene Fichtner, quarta a 14″9, a sua volta con un solo errore commesso al primo poligono, che brucia la ceca Tereza Vobornikova, quinta con due bersagli mancati a 15″2, mentre è sesta la francese Oceane Michelon, con 17/20 al tiro, a 15″8.
Settima piazza per la norvegese Marthe Krakstad Johansen, con un bersaglio mancato, a 21″9, davanti alla slovacca Paulina Batovska Fialkova, ottava con ben tre errori al tiro, a 24″5, ed alla finlandese Suvi Minkkinen, nona con un bersaglio mancato, a 24″7.
Chiude la top ten la migliore delle azzurre, Lisa Vittozzi, che si piazza decima a 25″1 con tre errori complessivi al poligono, scavalcando nel finale la compagna di squadra Martina Trabucchi, ottima 11ma a 27″2 con un solo errore nella prima serie, ma fa bene anche Hannah Auchentaller, 14ma a 35″2 con un bersaglio mancato al secondo poligono.
In classifica generale guida ampiamente la transalpina Lou Jeanmonnot, con 879 punti, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda con 703, a -176, mentre Lisa Vittozzi si conferma settima a quota 555. Nella graduatoria di specialità comanda la transalpina Julia Simon con 200 punti, davanti a Jeanmonnot, seconda con 155, a -45, mentre è decima Lisa Vittozzi con 96.
Dalla Home
IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont
Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l’annata del livignasco che...