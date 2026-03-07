BiathlonSport Invernali
Biathlon, l’Italia Youth maschile conquista l’oro ai Mondiali Giovanili nella staffetta 3×7.5 km
La staffetta maschile 3×7.5 km della categoria youth composta da Andrea Braunhofer, Julian Huber e Jonas Tscholl conquista la medaglia d’oro ai Mondiali Giovanili in corso ad Arber, in Germania: gli azzurrini si impongono davanti all’Austria ed all’Estonia.
La compagine azzurra, composta da tre altoatesini classe 2008, utilizza nel corso della gara otto ricariche, senza incappare in giri di penalità: l’Italia vince in 1:02’00″2, andando a precedere l’Austria, che paga a caro prezzo due giri di penalità, accusati nella seconda frazione, oltre a 10 ricariche totali, d’argento a 23″0.
Sale sul gradino più basso del podio l’Estonia, più precisa al tiro degli azzurrini, con soli 6 colpi ricaricati, la quale però deve accontentarsi del bronzo, chiudendo terza a 29″7. Quarta posizione per la Francia, con un giro di penalità ed otto ricariche, a 49″2, quinta la Cechia con una penalità e 9 colpi ricaricati, a 56″9.