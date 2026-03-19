Matteo Berrettini pronto alla sfida contro Bublik: “Sarà una partita divertente, con pochi scambi”

Matteo Berrettini ha iniziato bene il proprio cammino nel Miami Open 2026 con una convincente vittoria. Il numero 68 al mondo ha sconfitto all’esordio il francese Alexandre Muller (90 del ranking) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti di gioco. Il romano ha fatto valere il proprio tennis fin dalle prime battute, chiudendo la partita con 9 ace, il 73% di prime in campo e appena 13 punti persi con la prima.

Nel primo set a Matteo è bastato il break in apertura, ottenuto nel terzo game. Nel secondo parziale, la differenza tra i due giocatori si è fatta sensibile, come dimostrato dal doppio break. Qualche incertezza per Berrettini nel momento di servire per il match, ma alla fine l’azzurro ha fatto calare il sipario.

Al secondo turno Berrettini se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, testa di serie n.10 del tabellone, che ha vinto l’unico precedente che risale al lontano 2021 sul cemento di Antalya. “Sarà una partita diversa rispetto al nostro primo match di 10 anni fa, perché siamo due giocatori diversi“, le prime parole ai microfoni di Sky Sport del tennista nostrano.

“Ci conosciamo abbastanza bene, ci siamo allenati spesso insieme, lui è sicuramente nel miglior momento della sua carriera in termini di classifica, in termini di fiducia, però so quello che valgo su questi campi. Sarà una partita con pochi scambi, ma divertente da giocare“, ha aggiunto il romano.