Beffa finale a Monaco: Milano cede 90-85 e vede allontanarsi l’Europa

Una partita a strappi, dominata a lunghi tratti ma sfuggita di mano nel momento decisivo: l’Olimpia Milano esce sconfitta dal campo del Monaco per 90-85 al termine di una gara che sembrava poter controllare, salvo poi spegnersi nei minuti finali. Dopo aver costruito più volte un vantaggio in doppia cifra grazie a una difesa solida e al talento di Shields, i biancorossi hanno subito il ritorno dei francesi, trascinati da Okobo, fino al sorpasso nel finale che chiude di fatto le speranze europee milanesi.

Avvio con ritmi non altissimi, ma è Milano a essere più centrata sulla partita. Così dopo un primo parziale di 5-5 è l’EA7 a cercare il primo allungo con Nebo, Bolmaro, LeDay e poi tripla di Shields per il +9 a metà quarto. Si sblocca pure Booker da tre, Monaco in totale blackout e Olimpia che va in doppia cifra di vantaggio. Continua a faticare tantissimo la squadra monegasca in attacco, con percentuali molto basse, mentre Milano gestisce il vantaggio, sfrutta ben 5 rimbalzi offensivi e con 7 punti di Shavon Shields va al primo stop avanti 13-25.

Prova ad alzare il ritmo il Monaco a inizio secondo quarto, tornando in singola cifra di svantaggio, mentre Milano ha un paio di passaggi a vuoto in attacco e padroni di casa tornano a -6. Insistono i francesi, non si sblocca la squadra di Poeta fino alla tripla di Guduric che ferma il parziale dei padroni di casa. Ma è una parentesi, perché Milano si è proprio spenta, e poco dopo metà quarto il Monaco trova il sorpasso dalla lunetta con Theis. È Okobo a dominare in questo quarto e dopo i 13 punti del primo quarto Monaco ne ha messi 26 in soli 7 minuti. Finale di quarto così punto a punto, ma negli ultimi secondi piccolo parziale di Milano che va al riposo avanti 45-48.

Subito parziale Monaco con Nedovic e padroni di casa che tornano avanti. Reagisce Milano, che finalmente prova ad attaccare più velocemente e si resta punto a punto, anche se ora sono i ragazzi di Poeta a fare da lepri. Prova a giocarsi la carta Okobo il Monaco negli ultimi minuti del terzo quarto, con Milano che arriva fino al +7 e poi con Shields trova la tripla per tornare in doppia cifra di vantaggio. Sono tornati, come nel primo quarto, anche i rimbalzi dominanti dei biancorossi e si va all’ultimo stop con l’Olimpia avanti 63-73.

Avvio di ultimo quarto con gli attacchi bloccati e parziale di 3-2 per il Monaco in 2’30” di gioco. E quando Guduric perde palla e Booker fa antisportivo match riaperto a 7’ dalla fine. Ma è lo stesso Booker a farsi perdonare con la tripla del nuovo +10. Ma resta in partita la squadra di casa e nuovo -6 a 5’ dalla fine. E poi tripla di Diallo, con il decimo assist di Okobo, per il -3 e tutto da rifare per Milano. Un paio di brutti errori al tiro di Bolmaro impedisce a Milano di riallungare e, anzi, arriva il pareggio con la tripla di Diallo a 2’ dalla fine. Milano ha smesso, per l’ennesima volta, di giocare in attacco e quando arriva la giocata di Strazel finisce la stagione europea di Milano. Vince il Monaco 90-85 e per l’EA7 Emporio Armani Milano la zona play-in diventa lontanissima.