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5 minuti fa

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Nuova puntata di Beach Zone con un’ospite speciale: Sofia Arcaini, una delle giocatrici più determinate del beach volley italiano 🇮🇹

In studio con Simona Bastiani e Cindy Fezzi, Sofia si racconta senza filtri:
🔥 il lungo stop di un anno
💪 il difficile percorso di rientro
🎯 la voglia di tornare più forte di prima

Spazio anche al futuro, con il nuovo progetto in coppia con Eleonora Annibalini e un obiettivo chiaro: vincere una tappa del Campionato Italiano di Beach Volley.

Un’intervista autentica, emozionante e ricca di motivazione, tutta da vivere fino in fondo.

👉 Guarda l’intervista completa e iscriviti al canale per non perdere tutti i contenuti dedicati al beach volley!

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