Bastianini acciuffa il podio nella Sprint di Austin! Acosta penalizzato: nuovo ordine d’arrivo GP USA

Enea Bastianini ha conquistato il terzo gradino del podio nella Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Un paio di ore dopo la conclusione della gara veloce che ha animato il sabato sera italiano, il centauro della KTM ha potuto festeggiare il piazzamento di prestigio alle spalle dello spagnolo Jorge Martin (Aprilia) e di Francesco Bagnaia (Ducati), migliorando di una posizione rispetto al riscontro conseguito al traguardo.

Il suo compagno di squadra Pedro Acosta è infatti stato penalizzato di otto secondi sul tempo all’attivo a causa di un’irregolarità nella pressione degli pneumatici e così è stato scivolato dal terzo all’ottavo posto nell’ordine d’arrivo, cambiato dunque in maniera sensibile rispetto a quello registrato poco dopo le ore 21.30. Ben cinque piloti hanno dunque sopravanzato lo spagnolo: a balzare in avanti sono stati, oltre a Bastianini, anche Alex Marquez (quarto), Luca Marini (quinto), Ai Ogura (sesto) e Raul Fernandez (settimo).

Per il 28enne, Campione del Mondo di Moto2 nel 2020, è arrivato il primo podio stagionale e il terzo da quando è approdato in KTM (lo scorso anno fu terzo nella Sprint Race in Cechia e terzo nel Gran Premio in Catalogna) dopo aver lasciato la Ducati, con cui vinse sette Gran Premi nella massima categoria.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP USA 2026

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Enea Bastianini (KTM)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Luca Marini (Honda)

6. Ai Ogura (Aprilia)

7. Raul Fernandez (Aprilia)

8. Pedro Acosta (KTM), penalizzato 8 secondi per pressione irregolare delle gomme

9. Johann Zarco (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Diogo Moreira (Honda)