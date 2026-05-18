MotoGP, intervento alla clavicola riuscito per Alex Marquez. Lo spagnolo dimesso nel pomeriggio

Le gravi cadute di ieri nel corso del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale, hanno fortunatamente causato meno danni del previsto. Lo spaventoso incidente di Alex Marquez poteva significativamente compromettere la saluto dello spagnolo ma i bollettini diramati ieri hanno scongiurato infortuni gravi.

Per il centauro del Team Gresini la diagnosi ha sottolineato una frattura marginale della vertebra C7 ed una frattura alla clavicola destra. Proprio la clavicola è stata al centro dell’intervento di oggi portato a termine con successo dall’equipe medica dell’Hospital General de Catalunya. All’iberico è stata inserita una placca con lo scopo di stabilizzare l’osso fratturato.

Alex Marquez potrà già questo pomeriggio lasciare l’ospedale catalano per iniziare la lunga riabilitazione. Questo il comunicato del Team Gresini sulle condizioni del suo pilota: “Álex Márquez è stato operato con successo ieri sera per una frattura alla clavicola destra, che è stata stabilizzata con l’inserimento di una placca, da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán presso l’Hospital General de Catalunya. Lascerà l’ospedale nel tardo pomeriggio”.