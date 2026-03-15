Basket, vittoria con il brivido per Brescia a Cremona. Successi per Reggiana, Cantù e Varese

In attesa della grande sfida tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano, la ricca domenica della Serie a basket 2025-2026 ha proposto quattro partite che hanno modificato la classifica in vista della post season.

DINAMO SASSARI-PALLACANESTRO REGGIANA 99-102

Importante vittoria della Reggiana che vince a Sassari dopo aver inseguito per tutto il match. Partenza forte degli emiliani che si portano subito avanti con Severini. Buie opera il sorpasso e gli isolani allungano fino al +5. Thomas e Visconti continuano a segnare e la Dinamo arriva addirittura fino al +11. Reggio subisce e cerca con Echenique di rimane agganciata al match. Barford segna il -7 ma Macon segna cinque punti consecutivi. Gli emiliani reagiscono con Caupain ma Buie riallunga per il 57-51.

Nella ripresa è ancora Buie a segnare il +13 mentre gli ospiti cercano di restare a contatto con il solito Caupain. Reggio reagisce con Williams per il -6 ma la Dinamo rimane avanti a 10′ dalla fine. Caupain ci crede e firma il -5 ma i padroni di casa rimangono davanti con Visconti. Beliuskas ricaccia indietro gli emiliani che però non mollano e rimangono a -1. Echenique segna il sorpasso momentaneo, Sassari non segna più e la Reggiana vince.

Top scorer: SAS: Buie 23, Beliauskas 15, Macon 15, McGlynn 13. REG: 31 Caupain, 20 Echenique, 13 Williams

VARESE-TREVISO 91-86

Terza vittoria di fila per Varese che batte Treviso al termine di una partita in bilico fino alla fine. Inizio molto equilibrato con continui sorpassi tra le due squadre. Treviso sorpassa con Croswell ma Alviti e Iroegbu ribaltano il vantaggio. Macura ne segna cinque consecutivi ed i veneti sono di nuovo avanti. A Cappelletti risponde Rahkman ma i lombardi vanno avanti di 5. Macura pareggia subito ed i continui cambi di ritmo portano conducono nuovamente avanti Varese. Sul finire della frazione Nkamhoua si prende la tripla del +7. All’intervallo lungo Varese è avanti 51-44.

Nella ripresa Weber accorcia dopo la tripla di Alviti e Macura firma il -1. Treviso sorpassa, Freeman risponde con la tripla e Iroegbu porta sul +5 Varese. Radosevic infila due triple consecutive e Rahkman realizza il +5 trevigiano. Stewart pareggia la partita, poi a Moore risponde Pinkins e Varese ritorna avanti. Renfro schiaccia il +4 lombardo, Treviso non reagisce e Varese si porta a casa una partita molto complicato.

Top scorer: VAR: Renfro 18, Nkamhoua 15, Freeman 14, 11 Moore. TRE: Macura 21, Rahkam 12, Cappelletti 11

CANTÙ-NAPOLI 94-77

Sconfitta pesante per Napoli che viene battuta nettamente da Cantù che vede la salvezza. I primi cinque punti sono dei partenopei prima che Ballo sblocchi i padroni di casa. Totè è scatenato e segna il +4 poi Bortolani risponde e Green segna il +3 Cantù. Basile risponde a Caruso per il -4 napoletano ma Green rispedisce subito indietro gli ospiti. Totè cerca di tenere in piedi Napoli ma i lombardi mettono più energie ed allungano. 41-33 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Ballo firma il +13 mentre tra i campani segna solo El-Amin. A Bortolani risponde ancora El-Amin che tiene in gioco Napoli. Green segna la tripla e mette il libero del +18, la Guerri è in crisi. Caruso conclude un parziale di 11-0 per i campani che riaprono il match. Moraschini piazza la tripla, El-Amin viene espulso e Cantù trova il parziale decisivo a pochi minuti dalla sirena. Totè è l’ultimo ad arrendersi ma Cantù vince per 94-77.

Top scorer: CAN: Bortolani 17, Fevrier 14, Sneed 13, Green 12. NAP: El-Amin 21, Totè 19

CREMONA-BRESCIA 78-79

Brescia soffre fino alla fine ma porta a casa una vittoria di grande spessore contro Cremona. Inizio molto equilibrato con continui sorpassi che portano poi sul +3 Vanoli. Bilan tiene a contatto gli ospiti ma Casarin trova via facile per il canestro. Udom segna addirittura il +10 prima della reazioni di Brescia con un parziale di 4 punti. Nella seconda frazione i ritmi si placano, Casarin tiene avanti Cremona ma Brescia sorpassa con Della Valle. Ancora Casarin per il 43-42 dopo 20′.

Nella ripresa riparte l’incredibile botta e risposta tra le due squadre. Veronesi porta avanti Cremona prima del pareggio di Burnell. Poi Della Valle e Mobio siglano il +4 ospite. Bilan segna i liberi che tengono avanti i bresciani poi sono Durham e Willis a firmare il -2 Vanoli. Ancora Veronesi per il +3 prima del nuovo pareggio firmato Ndour. A Bilan risponde Ndiaye e Durham realizza il vantaggio. Bilan mette la tripla decisiva, la Vanoli non segna e Brescia vince un incredibile match.

Top scorer: CRE: Ndiaye 22, Veronesi 13, Casarin 12, Durham 11. BRE: Della Valle 17, Burnell 14, Bilan 13, Ndour 12