Basket femminile, l’Italia affronta la Spagna nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Con una vittoria si stacca il pass storico

Dopo aver affrontato ieri il ‘Dream Team’ USA, l’Italia torna in campo questa sera alle 22:00 ora italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026 per affrontare la Spagna nel girone B in una sfida che potrebbe essere decisiva per il torneo che assegna alcuni degli ultimi posti per il Mondiale in programma a Berlino (Germania) a settembre.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco sono ad un solo passo dalla storia: con una vittoria contro le iberiche, infatti, la rappresentativa del Belpaese staccherebbe il pass per il Mondiale a ben trentadue anni di distanza dall’ultima partecipazione datata 1996. Cecilia Zandalasini, Costanza Verona e Lorela Cubaj guidano il gruppo azzurro e hanno piazzato prestazioni importanti nei successi finora decisivi contro Porto Rico e Nuova Zelanda: ci riproveranno anche questa sera data la posta in palio, ma non sarà semplice contro la squadra vice-campione d’Europa. Le azzurre hanno però dimostrato con il bronzo conquistato ad EuroBasket 2025 – mettendo in difficoltà in semifinale perfino il Belgio poi vincitore – che il gruppo è solido e può sognare in grande.

La Spagna ha lo stesso bilancio dell’Italia dopo le prime due partite con due vittorie in altrettante partite, con la ‘Roja’ che affronta le azzurre a pochi mesi di distanza dal triangolare amichevole disputato a La Linea (Spagna) dove vennero sconfitte nettamente da Costanza Verona e compagne. I palloni pesanti passano attraverso le mani di una conoscenza del basket tricolore ovvero Maria Conde (in forza alla Famila Wuber Schio) e Maria Arujo, con il centro Megan Gustatson ad osservare il pitturato segnando punti pesanti forte anche della sua esperienza maturata in America nelle Las Vegas Aces.