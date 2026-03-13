Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano è il big match in Serie A. Brescia a Cremona per avvicinarsi alla vetta

Sarà una due giorni come sempre entusiasmante quella del 14 e 15 marzo per gli appassionati del massimo campionato italiano. La Serie A 2025-2026 riscende infatti in campo nel weekend per affrontare la sua ventiduesima giornata. Tante le partite su cui va posata una lente di ingrandimento; tra tutte la più importante sarà ovviamente Virtus Bologna-Olimpia Milano, che chiuderà il ricco programma.

Si parte sabato con la sfida tra l’Umana Reyer Venezia e l’APU Udine, con palla a due fissata alle ore 20.00. I veneti vogliono reagire dopo la sconfitta contro Trento in Eurocup mentre i friulani tentano di agganciare il treno playoff. Alle ore 20.30 ci si sposta a Trieste dove i padroni di casa affrontano l’Aquila Trento in un match importante per le posizioni della post season.

La domenica viene inaugurata alle ore 12.00 dalla sfida tra la Dinamo Sassari e la Pallacanestro Reggiana. Sardi che vogliono confermarsi dopo la grande vittoria su Trento mentre gli emiliani devono difendere l’ottava piazza (l’ultima per garantirsi i playoff). Alle 0re 17.00 tocca poi a Varese-Treviso , seguita alle 17.30 da Cantù-Napoli, match fondamentale per le zone basse della classifica.

Nei due match che chiudono la giornata scendono in campo le prime tra della classe. Alle 18.00 la Germani Brescia affronta in trasferta Cremona per tornare al successo dopo due ko in campionato e la sconfitta in finale di Coppa Italia. Alle ore 20.00, invece, va in scena a Bologna il big match tra Virtus ed Olimpia Milano. I meneghini sono in forte risalita mentre i felsinei devono ripartire nel migliore dei modi dopo un periodo non del tutto positivo.