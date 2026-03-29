Basket: pomeriggio spettacolo in Serie A. Cadono Brescia e Milano, valanga Trento a Venezia

Grande giornata di spettacolo in Serie A. La pallacanestro italiana vive una giornata fuori da ogni scontatezza: perde in casa Brescia, perde Milano con una grande Udine che la spunta nel finale, Trento sbanca rumorosamente Venezia. Ce n’è un po’ per tutti i gusti nel pomeriggio tricolore della 24a giornata.

UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87-106

Nettissima, e dovuta in particolare a una grande prima metà di gara, la vittoria di Trento a Venezia, una sorta di replica in salsa diversa di quanto accaduto a inizio mese in EuroCup. Il nome dell’eroe non è unitario, anche se ci sono i 22 di Matas Jogela, e soprattutto da parte sua ci sono pure i 10 punti sui 29 (a 18) della Dolomiti Energia nel primo quarto con 2/2 da 2 e 2/2 da 3 che già fanno da spartiacque della serata. La reazione veneziana non arriva neppure coi 10 di RJ Cole nel secondo periodo, dato che all’intervallo si va sul 36-51 e poi agli ospiti basta semplicemente gestire per chiudere i conti.

TOP SCORER

VENEZIA – Cole 22, Wiltjer 15, Parks 14

TRENTO – Jogela 22, Jones 19, Steward 17

VANOLI CREMONA-GUERRI NAPOLI 88-81

Quando si dice una partita che inizia per un verso e finisce per un altro. Due quarti di equilibrio praticamente totale, quelli che si vedono al PalaRadi. Prima Bolton e poi El-Amin spingono Napoli, mentre per Cremona è Durham a realizzare 11 punti nei primi 20′ che lasciano la Vanoli vicina (36-38 all’intervallo). Gran momento corale della Guerri per tentare la fuga nel terzo periodo, con i tre liberi di Doyle che valgono il 56-67. Da qui, però, il parziale cremonese è devastante: 32-14 (e 27-13 solo nell’ultimo quarto) con un indemoniato Durham che realizza gli altri 23 suoi punti odierni in questa vera e propria trance agonistica.

TOP SCORER

CREMONA – Durham 34, Udom e Ndiaye 10

NAPOLI – Bolton 20, Totè 18, El-Amin 17

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-NUTRIBULLET TREVISO 103-108

Scoppiettante a più non posso lo spettacolo al PalaSerradimigni, solo che la Dinamo non riesce a venire a capo, alla fine, di una Treviso che agguanta quasi disperatamente due punti molto pesanti per tentare di aprirsi spiragli anti-retrocessione. Macura è monumentale per gli ospiti nella prima metà di gara con 17 punti (13 solo nel primo quarto), per Sassari 37 punti nel secondo periodo per il vantaggio 59-52. La Nutribullet, però, rientra pian piano e poi, nell’ultimo quarto, vede salire di giri Croswell con Cappelletti che guadagna falli e liberi in abbondanza. Finisce 103-108, la corsa per la salvezza è di nuovo un affare aperto.

TOP SCORER

SASSARI – Marshall 21, Beliauskas 17, McGlynn e Macon 14

TREVISO – Crosswell 24, Macura 23, Cappelletti 17

APU OLD WILD WEST UDINE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-83

Arriva il colpo di mano al PalaCarnera: Udine si regala una gioia straordinaria battendo Milano con una clamorosa rimonta nel finale. E dire che, dopo un primo quarto testa a testa, nel secondo entra Mannion, sfoga tutta la propria voglia di far capire che esiste e piazza 11 dei 26 punti dell’Olimpia nel secondo quarto. Risultato: 34-40 all’intervallo. L’EA7 però non scappa via, anche perché la vena di Christon è buona e aiuta l’APU a non far scappare via gli ospiti. Si entra nell’ultimo quarto sul 56-63, e fino a 5′ dalla fine Nebo e Bolmaro parrebbero dare sicurezze a Milano (69-77), solo che da qui parte un’incredibile reazione di Udine: Christon, Bendzius e Ikangi segnano tutto quello che passa per le loro mani, compresi diversi liberi, e il sogno friulano diventa realtà alla sirena finale. Menzione d’onore anche per Mirza Alibegovic, i cui 11 punti nel secondo periodo tengono vivi i bianconeri.

TOP SCORER

UDINE – Christon 26, Alibegovic 16, Bendzius 12

MILANO – Mannion 19, Nebo 16, Brooks 11

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-PALLACANESTRO TRIESTE 97-76

Giornata tranquilla nell’ufficio PalaDesio per Cantù, che approfitta di una giornata buona in attacco da parte di un po’ tutti gli uomini che servono. Sono in sei ad andare in doppia cifra, con Erick Green che realizza 20 punti in soli 19 minuti, mentre fa più la panchina del quintetto per Trieste. Acqua S.Bernardo che domina dall’inizio alla fine, soprattutto per effetto di un grande primo quarto da 31-20 con 9 punti di un incisivo Ballo. Poi Green respinge praticamente ogni velleità da parte giuliana: riesce, nella sostanza, a disputare due quarti d’élite, il secondo e il quarto, e tanto basta.

TOP SCORER

CANTU’ – Green 20, Ballo 18, Sneed e Fevrier 13

TRIESTE – Bannan 22, Ramsey 11, Candussi e Toscano-Anderson 10

GERMANI BRESCIA-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 92-101

Le sorprese di giornata non finiscono mai. Anzi, finiscono col botto, perché Reggio Emilia batte Brescia a domicilio riuscendo a mettere insieme una performance di altissima consistenza offensiva al PalaLeonessa. E nonostante una combinazione Miro Bilan-Amedeo Della Valle da 30 e 21 punti rispettivamente. Sono però i 6 in doppia cifra dell’Una Hotels a valere, con Jaylen Barford che brilla a quota 17. Decisivi nelle fasi finali i 12 punti a 0 di Reggio Emilia che si distribuiscono tra Caupain, Williams ed Echenique con cui si va dall’81-92 all’81-104 che decide tutto.

TOP SCORER

BRESCIA – Bilan 30, Della Valle 21, Burnell 13

REGGIO EMILIA – Barford 17, Thor, Rossato e Caupain 13

CLASSIFICA

1 V. Bologna 36

2 Brescia 34

3 Venezia, Milano 32

5 Tortona 28

6 Reggio Emilia, Trieste 22

8 Trento, Varese 20

10 Udine, Cremona 18

12 Napoli 16

13 Sassari, Cantù 14

15 Treviso 10