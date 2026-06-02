Basket, Milano e Venezia ora scommettono sul fattore campo

Archiviate le gare-2 delle semifinali del massimo campionato italiano di basket, si cambiano i palcoscenici e ci si prepara alle sfide in casa di chi arrivava all’appuntamento da “sfavorito”, ma che nelle prime due partite ha ribaltato – almeno parzialmente – i pronostici.

All’Unipol Forum di Assago si disputerà domani gara-3, con l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia sull’1-1 nella serie. La squadra di Peppe Poeta ha ribaltato il fattore campo in gara 1, dominando per mezz’ora ed espugnando il Palaleonessa. Ben più equilibrata la seconda partita, dove un ottimo Amedeo Della Valle ha guidato Brescia alla vittoria, tenendo i vicecampioni d’Italia in corsa per la finale.

Ora, però, ci si sposta a Milano, con due sfide che sulla carta vedono Shields e compagni favoriti dal fattore campo. L’Olimpia è chiamata a chiudere il discorso davanti al pubblico amico, ma sicuramente Poeta dovrà rivedere molto rispetto alla sfida di domenica, e soprattutto dovrà ritrovare le percentuali al tiro dei suoi cecchini – a partire da Brooks. Brescia proverà, come in gara 2, a tenere ritmi alti e a rendere le sfide “nervose”, per mandare fuori di giri i milanesi e trascinare la serie di nuovo a Brescia per gara 5.

Situazione praticamente identica quella che si vivrà al Taliercio, dove la Reyer Venezia arriva a gara-3 forte del successo ottenuto a Bologna all’esordio. Un colpaccio inaspettato contro una Virtus che aveva chiuso in vetta la stagione regolare, ma che in gara-1 è andata fuori giri e ha subito il gioco dei veneti. In gara-2, però, Hackett e compagni hanno ritrovato i numeri che la caratterizzano e hanno dominato.

Così, anche a Venezia si arriva con i padroni di casa che hanno due partite tra le mura amiche per chiudere il discorso, mentre Bologna andrà a caccia di almeno un successo per riportare la serie dalla propria parte. Virtus che, però, arriva con l’incognita Luca Vildoza, uscito anzitempo da gara-2 per un infortunio all’anca e che verrà valutato nella giornata di oggi per la prossima partita.