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Basket, Varese piazza il colpo casalingo contro Tortona nell’anticipo di Serie A

Pubblicato

7 minuti fa

il

Tazè Moore / Ciamillo

Colpo playoff per la Openjobmetis Varese, che si impone nell’anticipo della ventiquattresima giornata sulla Bertram Tortona per 97-87. I lombardi reagiscono alla brutta sconfitta del turno precedente a Napoli e con questo successo si porta per il momento all’ottavo posto. I piemontesi, invece, rimangono al quinto posto a 28 punti.

I migliori per Varese sono Ike Iroegbu e Tazé Moore, che mettono a referto rispettivamente 18 e 17 punti. In doppia cifra chiudono anche Nate Renfro (12) e Matteo Librizzi (11); mentre a Tortona non bastano i 20 punti di Christian Vital e i 13 di Prentiss Hubb ed Arturs Strautins.

Dopo un avvio equilibrato, Tortona cerca subito un primo allungo con la tripla di Gorham che vale il +7 (12-19). Varese torna sotto e reagisce con i suoi italiani, Librizzi ed Alviti, arrivando sul -1 (21-22), ma il finale di quarto premia gli ospiti che sono avanti alla prima sirena di sette punti (21-28). Inizio di secondo quarto tutto di marca Varese, con Moore che fa impazzire i tifosi volando sopra il ferro e con Stewart Jr che mette anche la tripla del sorpasso (34-33). Tortona ripassa nuovamente in vantaggio, ma si apre poi un nuovo parziale dei padroni di casa che vanno sul +9 (49-40). Il finale di quarto premia la Bertram che pareggia proprio sulla sirena con la tripla di Vital (49-49).

Al rientro dalla pausa lunga si continua sul filo dell’equilibrio e dopo cinque minuti Tortona è in vantaggio di un punto (58-59). Gli ospiti arrivano anche sul +7 (58-65) con il canestro di Manjon. Varese reagisce ancora e chiude il terzo quarto sotto di un solo punto (71-72). Varese mette la testa avanti a metà ultimo quarto (84-81). La Openjobmetis aumenta il parziale con Renfro e con la tripla di Iroegbu del +8 (89-81) a tre minuti dalla fine. Iroegbu ed Alviti con altre due triple mandano i titoli di cosa, per la vittoria di Varese per 97-87.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM DERTHONA TORTONA 97-87 (21-28, 28-21, 22-23, 26-15)

Varese: Stewart 12, Alviti 8, Moore 17, Villa, Assui 3, Nkamhoua 11, Iroegbu 18, Librizzi 11, Renfro 12, Bergamin, Ladurner, Freeman 5

Tortona: Vital 20, Hubb 13, Gorham 11, Manjon 2, Pecchia 7, Chapman 7, Tandia, Baldasso 6, Strautins 13, Olejniczak 8, Biligha, Riisma

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