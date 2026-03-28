Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playout

Servirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le sarde rispondono espugnando il campo avversario per 57-66 al termine di una sfida intensa, spigolosa e a tratti povera di percentuali. Un match vissuto a strappi, con Brescia avanti in avvio, la reazione ospite nel secondo quarto e l’allungo decisivo nella ripresa guidato da una Egwoh protagonista, capace di indirizzare la serie verso l’atto conclusivo che si giocherà in Sardegna, dove in palio ci sarà l’evitare l’accesso allo spareggio salvezza contro Battipaglia.

Primo quarto che vive sul filo dell’equilibrio, anche se è la Brixia Brescia a provare a dettare il ritmo e a guidare il match, anche se Sassari risponde colpo su colpo e resta in scia delle padrone di casa. Percentuali però basse per le due squadre, con le sarde che dal campo hanno solo un 21% di realizzazione, e si va al primo stop con Brescia avanti 16-12.

Reagisce Sassari, che dopo essere andata sotto di 6 punti a inizio secondo quarto piazza un parziale di 10-0 per ribaltare la situazione. Fatica tantissimo Brescia ora e Sassari allunga nella prima metà del quarto fino al +7. Continua, però, l’elastico e questa volta sono le lombarde a ricucire lo strappo. Si lotta, così, punto a punto e si va al riposo con Sassari in vantaggio 30-32.

Nuovo strappo firmato Sassari a inizio ripresa e ospiti che volano in doppia cifra di vantaggio. Accorcia il gap Brescia, anche se le sarde restano avanti grazie ai punti di Egwoh, che è salita in cattedra in questo secondo tempo. Gestisce un paio di possessi di vantaggio Sassari nel finale del quarto e alla fine si va all’ultimo stop con la Dinamo avanti 43-48.

Non cambia la musica nell’ultimo quarto, con Sassari che non fatica troppo a gestire il – seppur minimo – vantaggio, mentre Brescia non riesce a richiudere il gap. Ed è ancora l’Egwoh (top scorer alla fine del match con 19 punti) a firmare il +9 a poco meno di tre minuti dalla fine che fa scappare la Dinamo. E Sassari può controllare gli ultimi minuti della sfida e si impone per 57-66, forzando la semifinale playout a gara-3, in programma il 2 aprile a Sassari.