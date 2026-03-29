Basket femminile, Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 e volano alle semifinali scudetto

Domenica di grande basket per la Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale per i playoff 2025-2026 ovvero Broni-Schio e Sesto San Giovanni-Tortona: andiamo a scoprire insieme come sono andate.

LOGIMAN BRONI-FAMILA WUBER SCHIO* 54-73

(Schio vince la serie 2-0)

La Famila Wuber Schio si conferma anche in gara-2 contro la Logiman Broni aggiudicandosi così il match per 54-73 e staccando il pass per la semifinale. La Logiman prova a mettere pressione alle campionesse d’Italia in apertura (5-3), ma la Famila Wuber prende immediatamente le misure e si porta avanti di otto lunghezze (9-17) prima di subire la reazione delle neo-promosse che rimangono in scia alla prima sirena (15-19). Nel secondo quarto Giorgia Sottana e compagne iniziano ad imporre il loro ritmo e sfondano anche la doppia cifra di vantaggio (22-35), con Broni che subisce l’offensiva ospite e si trova ad inseguire sotto undici punti all’intervallo lungo (28-39). La Logiman esce bene dagli spogliatoi con un parziale aperto per accorciare fino al -4 (37-41), ma Schio non si scompone e torna a premere sull’acceleratore ristabilendo prontamente il +12 (39-51). Broni vuole comunque cercare di mettere in difficoltà le vicentine e si trova a -7 all’ultima pausa breve del match (48-55). La frazione conclusiva si apre però con un break micidiale di 12-0 della Famila Wuber per accarezzare il +20 (48-67), con le padrone di casa che accusano il colpo e provano ad onorare comunque fino alla fine l’impegno di fronte al proprio pubblico: finisce 54-73, Schio chiude la serie per 2-0 e vola in semifinale scudetto.

TOP SCORER

Broni: Cvitkovic 15, Cornelius 11, Hayes 10

Schio: Laksa 18, Badian 13, Conde e Zandalasini 11

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-AUTOSPED BCC DERTHONA* 70-78

(Tortona vince la serie 2-0)

Colpo esterno dell’Autosped BCC Derthona che espugna Sesto San Giovanni (Milano) battendo la Geas per 70-78 e mandando in archivio i quarti di finale per 2-0. Le ospiti premono sull’acceleratore fin dalle prime battute (2-11), con Sesto San Giovanni che reagisce e si rifà sotto (10-13). L’Autosped BCC trova però un altro allungo sul finire di primo quarto (14-24), con la Geas che rimane a -8 dopo 10’. Nella seconda frazione le due squadre lottano punto a punto con la partita che sembra mantenersi in equilibrio: si va infatti al riposo sul punteggio di 37-42 in favore di Tortona. Nella ripresa sono proprio le ospiti ad aumentare i giri del motore con un break di 11-0 per volare a +16 (37-53), con la Geas che fatica a contenere l’attacco della Derthona (48-61). Moore e compagne provano a tirare fuori l’orgoglio e rimangono a -7 alla terza sirena (58-65). Nel quarto conclusivo Sesto San Giovanni prova a colmare il gap per riaprire la contesa (62-68), ma l’Autosped BCC non molla e conserva un margine di sicurezza fino al 70-78 con cui esulta per la vittoria che vale il 2-0 nei quarti e la semifinale contro la Famila Wuber Schio.

TOP SCORER

Sesto San Giovanni: Moore 20, Roumy e Scott 10

Tortona: Kunaiyi-Akpanah 16, Fondren 14, Conte 12