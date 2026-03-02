Basket femminile, le migliori italiane della ventunesima giornata di A1. Caloro manda Roseto ai playoff

La ventunesima giornata della Serie A1 femminile di basket regala i primi verdetti definitivi e incorona le italiane protagoniste del turno, decisive nella corsa playoff. Nel penultimo atto della regular season brillano soprattutto Beatrice Caloro, trascinatrice di Roseto nello spareggio vinto 75-88 sul campo di Sassari con 16 punti e 6 assist, e Raelin Marie D’Alie, che con 14 punti e 5 assist guida San Martino di Lupari al successo pesantissimo in casa di Broni. Due prestazioni di leadership e concretezza che valgono la postseason per le rispettive squadre, in un fine settimana che ha visto mettersi in luce anche Cecilia Zandalasini con Schio e diverse altre azzurre capaci di lasciare il segno nel momento più delicato della stagione.

Si è partiti sabato con la sfida tra Sassari e Roseto, un vero e proprio spareggio nel penultimo turno di stagione regolare. E la vittoria per 75-88 delle abruzzesi vale i playoff proprio per Roseto, mentre le sarde dovranno ancora aspettare. E tra le protagoniste del successo ospite c’è anche Beatrice Caloro, che con i suoi 16 punti e 6 assist guida Roseto alla vittoria. Netto, invece, il successo di Schio contro Sesto San Giovanni per 79-54 e spiccano per le venete gli 11 punti di Cecilia Zandalasini, mentre va vicina alla doppia cifra Verona con 9 punti.

Ben più sofferta, a sorpresa, la vittoria di Campobasso contro il fanalino di coda Battipaglia, battuto solo 63-57. Decisivi per le padrone di casa i 16 punti di Sara Madera, top scorer del match. Playoff conquistati anche da San Martino di Lupari, che si è imposta 59-74 in casa di Broni, in un’altra sfida diretta per la postseason. E tra le protagoniste della vittoria c’è anche Raelin Marie D’Alie, che ha chiuso con 14 punti e 5 assist.

Non c’è stata, infine, partita a Brescia, dove il Brixia cede nettamente contro il Derthona, con le piemontesi che si sono imposte 55-93. Non bastano alle lombarde gli 8 punti di Tagliamento, mentre in casa Tortona ci sono i 9 punti e 3 assist di Leonardi.