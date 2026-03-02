LIVE Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: fondamentale vincere per non dilapidare tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali di basket 2027. Gli azzurri affrontano nuovamente i britannici nel back-to-back di questa seconda ‘finestra’ per il girone D per allungare la striscia di successi anche in vista della seconda fase.

La rappresentativa del Belpaese ha vinto e convinto venerdì sera in quel di Newcastle upon Tyne (57-93) controllando la partita dalla palla a due fino alla sirena finale salvo un piccolo calo ‘fisiologico’ nel terzo quarto, con Nico Mannion in grande spolvero (19 punti) e Amedeo Della Valle che ha messo a referto 11 punti. Disponibili per il confronto odierno anche ‘Pippo’ Ricci e Gabriele Procida, con ‘Momo’ Diouf e Saliou Niang ad osservare il pitturato.

La Gran Bretagna vuole sicuramente cancellare la pesante sconfitta di pochi giorni fa tra le mura amiche, con gli uomini di coach Steutel che cercheranno di mettere in difficoltà gli azzurri. Fari puntati ancora su Carl Wheatle (Reyer Venezia) e su Akwasi Yeboah (ex Trapani), con il CT britannico che potrà contare anche sull’apporto di Quinn Ellis disponibile per il match dopo gli impegni in Eurolega con l’Olimpia Milano.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Modigliani Forum di Livorno – completamente sold out – alle ore 19:30. Diretta tv disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Gran Bretagna!