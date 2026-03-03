Basket femminile, Venezia batte Schio e conquista la Final 6 di Eurolega

È Venezia a conquistare un posto nella Final 6 dell’Eurolega femminile. La Reyer Venezia conquista gara-3 della sfida tutta veneta contro Schio e lo fa imponendosi per 62-51 al termine di una gara non spettacolare, ma emozionante. Percentuali bassissime, tantissime palle perse, tensione altissima, ma alla fine le padrone di casa trovano la fiammata decisiva alla fine.

A trascinare Venezia è stata una grande Francesca Pan, che ha messo a referto 11 punti e una Ivan Dojkic da 15 punti. In doppia cifra ha chiuso anche Kaila Charles con 12 punti, ma importante anche il contributo di Francesca Pasa (9). A Schio non sono bastati i 16 punti di Jessica Shepard, unica in doppia cifra.

Il primo quarto è molto equilibrato e dal punteggio bassissimo, con Venezia che prova un paio di allunghi, viene raggiunta da Schio e solo nel finale trova un piccolo break che permette alle padrone di casa di andare al primo stop avanti 14-10. Continua l’elastico nella prima metà del secondo quarto, continuano anche gli errori palla in mano, anche se è sempre la Reyer a fare la parte della lepre. Così si chiude un primo tempo poco spettacolare, con ben 17 palle perse e percentuali dal campo sotto il 35%, con Venezia che nel finale allunga sul 32-26, sfruttando un lungo passaggio a vuoto di Schio.

Venezia cerca lo strappo decisivo a inizio ripresa, andando sul +13 dopo poco più di 4 minuti di gioco, con i punti di Charles e Pan. Reagisce Schio, che ricuce fino al -6 a 2’ dalla fine del terzo quarto. Due liberi di Conde valgono il -4, poi Sheppard firma il -2 e match completamente riaperto con le formazioni che vanno all’ultimo stop sul 47-45. Nuovo pareggio a inizio ultimo quarto, con le percentuali che calano di nuovo, e nessuna delle due squadre che segna a lunghissimo, entrando negli ultimi 3’ sul 52-50. Venezia allunga sul +4, poi giocata da tre punti di Cubaj e Reyer che prova lo strappo finale. Alza bandiera bianca Schio e così Venezia si impone 62-51 e conquista un posto nella Final 6 di Eurolega.

UMANA REYER VENEZIA – BERETTA FAMILA SCHIO 62-51 (14-10, 18-16, 15-19, 15-6)

Venezia: Charles 12, Villa, Nicolodi, Pan 11, Pasa 9, Cubaj 5, Dojkic 15, Fassina, Santucci 4, Mavunga 1, Holmes 5

Schio: Mestdagh, Sottana 7, Zanardi, Verona 3, Conde 7, Andrè, Zandalasini 7, Badiane, Keys 6, Sheppard 16, Laksa 5