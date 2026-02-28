Basket
Basket femminile: sabato gioioso per Roseto. Schio chiude da imbattuta, Campobasso all’overtime
Sabato da spettacolo nella Serie A1 2025-2026, impegnata con il penultimo turno. Gioisce Roseto, che si mette nel solco di un’ingarbugliata lotta playoff. Gioisce Schio, che regola il Geas e chiude la stagione regolare senza nessuna sconfitta. Campobasso, invece, consolida la terza posizione salvandosi al supplementare.
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 75-88
Colpo esterno pesantissimo in chiave playoff per Roseto, che va a espugnare il PalaSerradimigni e a inserirsi nel già nutritissimo gruppo a 14 punti. Semplicemente inarrestabile Samantha Puisis, a quota 27 punti con un ancora più irreale 8/11 da oltre l’arco dei tre punti. Partita, questa, tenuta fondamentalmente sempre in controllo dalle abruzzesi, che scavano in maniera lenta, ma inesorabile il solco che le porta a vincere. Momento chiave: dal 21-14 al 21-18 a cavallo tra i primi due quarti, una situazione poi mantenuta in questo modo sia con la già citata Puisis che con Ustby.
TOP SCORER
SASSARI – Treffers 19, Richards 16 ed Egwoh 16
ROSETO – Puisis 27, Ustby 22, Caloro 16
FAMILA WUBER SCHIO-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 79-54
Il Famila si proietta con tranquillità verso gara-3 del play-in contro Venezia che potrebbe valere le Final Six di Eurolega. All’atto pratico, la vittoria netta sul Geas è frutto di un grande secondo quarto. Quello nel quale un 24-10 a forti tinte Badiane-Zandalasini trasforma la partita in uno show di una sola squadra, che poi non deve far altro che controllare i secondi due quarti. Valida anche la performance di Badiane, un segnale importante.
TOP SCORER
SCHIO – Badiane 14, Zandalasini e Laksa 11
GEAS – Osazuwa 12, Roumy 11, Conti 7
LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 63-57 dts
Partita ruspante, punteggio bassissimo, tanti capovolgimenti di fronte, ma alla fine è Campobasso a consolidare ancora di più il terzo posto in classifica. Oltre alle tre big di Campobasso, a spingere nel grande secondo quarto delle molisane ci pensa Giacchetti, di cui molto sentiamo già parlare e ancor più si ascolterà il nome in futuro. Lentamente, ma inesorabilmente, arriva il recupero da parte di Battipaglia, che alla fine si trova pure avanti a 12 secondi dalla fine, cioè quando Madera piazza la tripla che vale l’overtime, nel quale poi le padrone di casa chiudono i conti.
TOP SCORER
CAMPOBASSO – Madera 16, Simon 13, Makurat 12
BATTIPAGLIA – Peoples 15, Day Wilson 11, Georgieva 9