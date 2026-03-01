Basket femminile, successi esterni di Derthona e San Martino di Lupari per completare il 21° turno

Dopo una giornata di ieri con ben tre anticipi, oggi si è completata la ventunesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Netta vittoria del Derthona che espugna il campo del Brixia Basket per 93-55. Un successo importante per le piemontesi che si mantengono al quarto posto, avendo così per il momento il fattore campo nella serie dei quarti contro Sesto San Giovanni. Dominio assoluto del Derthona, che ha chiuso conti già all’intervallo (+24), con una scatenata Cornelia Fondren da 20 punti e 10 rimbalzi, mentre per il Brixi la migliore è Vanda Maria Kristlova con 14 punti.

L’altra partita di giornata era uno scontro diretto per un piazzamento playoff. Anche qui un colpo in trasferta, quello di San Martino di Lupari, che vince in casa di Broni per 74-59 e si prende così il sesto posto proprio davanti alle lombarde. Una vittoria costruita nel secondo tempo, con l’allungo delle venete soprattutto nel terzo quarto. San Martino di Lupari trascinata dalla doppia doppia di Elizabeth Breienah Scott (22 punti e 11 rimbalzi), mentre a Broni non sono bastati i 21 punti di Madison Hayes.

Negli anticipi di ieri era arrivata la qualificazione ai playoff di Roseto grazie al successo esterno in casa della Dinamo Sassari per 88-75. Il Famila Schio si prepara all’atteso derby europeo di martedì contro Venezia (la decisiva gara-3) vincendo facilmente contro Sesto San Giovanni per 79-54. In chiusura la vittoria di Campobasso per 63-57 contro Battipaglia.

RISULTATI 21^ GIORNATA SERIE A1

Sassari – Roseto 75-88 (giocata ieri)

Schio – Sesto San Giovanni 79-54 (giocata ieri)

Campobasso – Battipaglia 63-57 (giocata ieri)

Broni – San Martino di Lupari 59-74

Brixia Basket – Derthona 55-93

Riposa: Venezia