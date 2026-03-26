Basket femminile, playoff Serie A1: Roseto e Venezia concedono il bis e vanno in semifinale

Si sono disputati i primi due match di gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket femminile e in campo sono scese San Martino di Lupari-Venezia e Roseto-Campobasso. Occhi puntati soprattutto in Abruzzo, dove le padrone di casa arrivavano all’appuntamento forti della sorprendente vittoria esterna in gara-1. Ecco come è andata.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI – UMANA REYER VENEZIA 56-68

Buon avvio delle padrone di casa che iniziano il match con un parziale di 6-0. Servono quasi tre minuti a Venezia per sbloccarsi e primo quarto che vede San Martino fare la partita, sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio. Un parziale di 6-0 per la Reyer, però, riporta a -1 le ospiti, anche se nel finale riallunga San Martino per il 20-15 con cui si va al primo stop. Dopo due minuti del secondo quarto la tripla di Holmes vale il primo pareggio per Venezia, che poi completa la rimonta con il sorpasso. Cambia marcia la squadra ospite, che scappa via fino al +9 a 4’ dal riposo, anche se San Martino non molla, impatta il punteggio e alla fine è il canestro di Mavunga a fare la differenza e Venezia va al riposo avanti 35-37.

La ripresa inizia con un monologo infinito di Venezia, che prova a scappare via definitivamente in un quarto dove San Martino non si riesce a sbloccare. Serve una tripla di Hobbs dopo oltre 8’ di gioco per vedere i primi punti delle padrone di casa, in un quarto dove comunque le ospiti segnano poco e, così, si va all’ultimo stop sul 41-52. Così un parziale di 4-0 di San Martino riapre i giochi a inizio ultimo periodo, anche se Charles rilancia Venezia in doppia cifra di vantaggio. Così la Reyer può gestire fino alla fine e vincere 56-68 e portarsi sul 2-0 che vale l’accesso alle semifinali scudetto.

TOP SCORER

SAN MARTINO – Hobbs 20, Scott 11, Cvijanovic, Sabej 6

VENEZIA – Charles 18, Holmes 12, Santucci, Cubaj 9

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 59-54

Avvio equilibrato a Roseto degli Abruzzi, anche se sono le padrone di casa a fare la parte delle lepri. Ma quando sale in cattedra Caloro, con 7 punti consecutivo, le Panthers scappano via sul +10 e chiudono il primo quarto in vantaggio 20-10. E non rallenta Roseto, che inizia il secondo quarto con un nuovo parziale e prova la fuga decisiva. Non riesce a reagire Campobasso, che in tutto il secondo quarto trova solo 2 punti dalla lunetta e anche se le padrone di casa non girano in attacco, basta un parziale di 11-2 per andare al riposo lungo con Roseto avanti 31-12.

Cerca una disperata reazione Campobasso a inizio ripresa con un parziale di 10-0 per provare a riaprire il match. Roseto si sblocca dopo oltre 3’ di gioco con Verlasevic Brcaninovic, ma insistono le ospiti che vanno a -7. Ma subito contro parziale delle abruzzesi che riallungano in doppia cifra e molisane che sembrano non crederci più. Si va, così, all’ultimo stop sul 46-30 per Roseto. Ci prova, nonostante tutto, Campobasso a inizio ultimo quarto e un parziale di 14-2 riapre i giochi a metà quarto, con le ospiti che tornano a -4. Ora è Roseto completamente fuori dalla partita e le molisane firmano il -2. Servono una tripla e un canestro di Lucantoni per ridare fiato alle padrone di casa, anche se ora si lotta punto a punto. Finale ad alta tensione, con le due squadre che sbagliano tantissimo e Campobasso non trova i punti per forzare la partita all’overtime e nel finale le Panthers allungano dalla lunetta. Vince Roseto 59-54 e vola in semifinale.

TOP SCORER

ROSETO – Verlasevic Brcaninovic 16, Caloro 15, Ustby 11

CAMPOBASSO – Gray 14, Makurat 12, Giacchetti 8