Basket femminile: si aprono i playoff, Schio grande favorita

Conclusa la regular season, la Serie A1 di basket femminile 2025-2026 è pronta ora ad affrontare i playoff. Otto le squadre che si contenderanno il trofeo con i primi match delle serie che partiranno già lunedì 23 marzo. La favorita è sicuramente la Famila Wuber Schio, capace di far registrare venti vittorie in altrettante partite in campionato.

La griglia playoff si aprirà con gara-1 tra l’Umana Reyer Venezia e l’Alama San Martino di Lupari. La Reyer è sul campo la seconda forza ma la vittoria in Eurolega contro le rivali di Schio potrebbe dare alle venete una nuova spinta in vista della post season. Di fronte ci sarà un’Alama che probabilmente ha trovato nel finale di stagione la migliore condizione, chiudendo il campionato con quattro vittorie consecutive.

Sfida molto equilibrata quella tra Derthona e Geas Sesto Giovanni. Entrambe le compagini hanno infatti concluso la regular season con lo stesso numero di vittorie e sconfitte ed ora si trovano faccia a faccia per il passaggio in semifinale. Inutile dire quanto sia importante per le piemontesi mettere subito a segno il primo punto nella gara-1 che si giocherà in casa. Stesso discorso anche per Campobasso e Roseto con le molisane che giocheranno tra le mura amiche la prima partita della serie.

L’ultimo duello sarà quello che opporrà le campionesse in carica di Schio e la Logiman Broni. Prima contro ultima della griglia, un confronto che non sembra lasciar spazio ad interpretazioni diverse. Le venete devono reagire dopo l’uscita dall’Eurolega ed il cambio di allenatore mentre le neopromosse giocheranno senza particolari pressioni.