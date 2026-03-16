Dove vedere in tv Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Ultimo impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 per l’Italbasket femminile, che domani martedì 17 marzo alle 19:00 ora italiana affronta a San Juan (Porto Rico) il Senegal per la quinta partita del girone B.

Le azzurre vogliono chiudere al meglio il torneo pre-Mondiale dopo due successi nelle prime partite contro Porto Rico e Nuova Zelanda, con nel mezzo la sconfitta con onore contro la corazzata Stati Uniti. Fari puntati ancora su Cecilia Zandalasini e su Costanza Verona, con Lorela Cubaj a farsi largo nel pitturato e il duo Olbis Andre’-Keys pronto a dare una mano. Il Senegal vuole invece onorare al meglio il torneo fino alla fine nonostante i risultati decisamente poco felici per la Nazionale africana uscita sempre sconfitta nelle sfide disputate (0-3 di bilancio) ma cercherà di mettere perlomeno in difficoltà le ragazze del CT Andrea Capobianco.

Palla a due che verrà alzata domani sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) questa sera alle 19:00 ora italiana – le 14:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo match dell’Italbasket femminile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Martedì 17 marzo

Ore 19:00 Italia-Senegal – Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-SENEGAL QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV, DAZN (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport