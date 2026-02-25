Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novità

È ufficiale l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di basket femminile che prenderà parte al torneo pre-Mondiale di San Juan di Porto Rico, in programma dall’11 al 17 marzo 2026, passaggio chiave nel percorso di qualificazione alla fase finale della rassegna iridata a Berlino (4-13 settembre). Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha sciolto le riserve su un gruppo che, nella sua ossatura, ricalca quello capace di conquistare la medaglia di bronzo lo scorso giugno agli Europei.

Il raduno inizierà nel pomeriggio del 4 marzo a Roma: il giorno successivo è in programma la presentazione ufficiale alla stampa, mentre il 6 marzo la Nazionale partirà alla volta di Porto Rico, con scalo a Madrid. Le atlete impegnate in campionato nella giornata del 4 marzo citato raggiungeranno il gruppo la mattina seguente. In totale sono 14 le convocate, ma solo 12 voleranno a San Juan.

Il gruppo azzurro riparte dunque dalle certezze del recente passato: delle protagoniste di Atene manca soltanto Stefania Trimboli, mentre i volti relativamente nuovi sono quelli di Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa. Per la lunga del Geas si parla della prima chiamata con la Nazionale Senior, segnale di un rinnovamento graduale ma mirato che si vuol introdurre nel roster. Laura Spreafico, invece, si unirà alla squadra il 7 marzo, al termine dell’impegno di club con l’Avenida Salamanca.

“Sarà un raduno particolare, con una sola giornata a Roma e poi il resto del lavoro in Porto Rico, per assorbire le cinque ore di fuso nel minor tempo possibile. Dobbiamo farci trovare pronti per la prima partita tutt’altro che semplice contro le padrone di casa, che si potranno giovare di un raduno di oltre 20 giorni. Ripartiamo da un gruppo consolidato, dobbiamo ricordarci tutto ciò che è stato fatto per raggiungere la medaglia di Bronzo ed essere consapevoli che quel risultato è stato ottenuto solo grazie al clima positivo che si era creato nel corso del raduno e ai tanti passi avanti compiuti dal primo giorno di lavoro fino al podio di Atene. Non abbiamo scelta se non quella di mettere in campo con la nostra migliore pallacanestro, anche recuperando da qualche piccolo acciacco: l’impegno sarà complesso sotto tanti punti di vista ma faremo di tutto ottenere la qualificazione al Mondiale“, le parole di coach Capobianco (fonte: sito ufficiale della federazione).

Il cammino nel torneo non sarà semplice. L’Italia esordirà l’11 marzo contro Porto Rico alle ore 20.00 locali (le 1.00 del 12 marzo in Italia). Nel giorno successivo è in programma la sfida contro la Nuova Zelanda (ore 22.00), seguita dal confronto del 14 marzo con gli USA (ore 22.00). Gli ultimi due appuntamenti vedranno le azzurre opposte alla Spagna il 15 marzo (ore 22.00) e al Senegal il 17 marzo (ore 19.00).

Allo stato attuale delle cose, cinque Nazionali hanno in tasca il biglietto per Berlino, ovvero la Germania in quanto Paese ospitante, l’Australia, il Belgio, Nigeria e Stati Uniti, vincitrici dei rispettivi titoli continentali nel 2025. Restano 11 posti attraverso i tornei pre-Mondiali.

Come si articola il format? Oltre alla vincitrice della Coppa Continentale, staccheranno il biglietto per la competizione in terra tedesca le prime tre classificate di ciascun girone, al termine di cinque partite per squadra. Fa eccezione il torneo che include la Germania, nel quale si qualificheranno solo le prime due, insieme alla Nazionale ospitante e alla vincitrice della Coppa Continentale. Un contesto molto competitivo, nel quale l’Italia è chiamata a esprimere il proprio 100% per centrare l’obiettivo.

CONVOCATE DELL’ITALIA

0 | Jasmine Keys | 1997 | 1.87 | Ala | Famila Schio

6 | Francesca Pasa | 2000 | 1.80 | Playmaker | Umana Venezia

7 | Carlotta Zanardi | 2005 | 1.77 | Playmaker | Famila Schio

8 | Costanza Verona | 1999 | 1.75 | Playmaker | Famila Schio

9 | Cecilia Zandalasini | 1996 | 1.85 | Ala | Famila Schio

11 | Francesca Pan | 1997 | 1.80 | Guardia | Umana Venezia

13 | Lorela Cubaj | 1999 | 1.92 | Centro | Umana Venezia

14 | Sara Madera | 2000 | 1.87 | Ala | La Molisana Campobasso

18 | Mariella Santucci | 1997 | 1.70 | Playmaker | Umana Venezia

19 | Martina Fassina | 1999 | 1.82 | Guardia | Umana Venezia

20 | Cristina Osazuwa | 2005 | 1.90 | Centro | Geas Sesto S. Giovanni

22 | Olbis Andrè | 1998 | 1.92 | Centro | Famila Schio

23 | Laura Spreafico (K) | 1991 | 1.82 | Guardia | Avenida Salamanca

77 | Martina Kacerik | 1996 | 1.81 | Guardia | Geas Sesto S. Giovanni

RISERVE A CASA

Arianna Arado | 2004 | 1.88 | Centro | Derthona Basket

Francesca Baldassarre | 2008 | 1.75 | Guardia | Pol. Battipagliese

Adele Cancelli | 2004 | 1.90 | Centro | Geas Sesto S. Giovanni

Anastasia Conte | 2000 | 1.72 | Guardia | Derthona Basket

Gina Conti | 1999 | 1.80 | Playmaker | Geas Sesto S. Giovanni

Emma Giacchetti | 2007 | 1.78 | Playmaker | La Molisana Campobasso

Caterina Gilli | 2002 | 1.81 | Ala | Alama S. Martino di Lupari

Francesca Leonardi | 2002 | 1.82 | Guardia | Derthona Basket

Maria Miccoli | 1995 | 1.85 | Centro | La Molisana Campobasso

Martina Spinelli | 1997 | 1.89 | Centro | Banco di Sardegna Sassari

Valeria Trucco | 1999 | 1.88 | Ala | Geas Sesto S. Giovanni

GIRONI PRE-MONDIALI

Wuhan, Cina

Cina, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Mali

San Juan, Porto Rico

ITALIA, Nuova Zelanda, Porto Rico, Stati Uniti, Senegal, Spagna

Istanbul, Turchia

Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone

Lione-Villeurbanne, Francia

Colombia, Filippine, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria