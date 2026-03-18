Basket, Reggio Emilia cede in trasferta a Murcia e viene eliminata in FIBA Europe Cup

L’Unahotels Reggio Emilia non riesce a ribaltare la gara di ritorno dei quarti di finale in FIBA Europe Cup contro l’UCAM Murcia. Gli emiliani dopo il ko di misura dell’andata (84-85) vengono sconfitti nel match in Spagna per 77-63 e devono così salutare la competizione continentale, nonostante un buon primo tempo seguito da una ripresa in cui i padroni di casa hanno alzato il livello trovando poi l’allungo decisivo nei 10’ conclusivi. Doppia doppia di Jonas Radebaugh con 14 punti e 12 rimbalzi per gli iberici, con 14 punti di David De Julius e 11 equamente divisi tra Devontae Cacok, Howard Sans-Ross ed Emanuel Cate – Jaime Echenique top scorer per la Reggiana con 15 punti, con 11 punti di Troy Cupain e 8 di Stephen Beown.

Tomas Woldetensae sblocca il punteggio da tre (0-3), con l’UCAM che reagisce prontamente (4-3). Reggio Emilia trova un mini-parziale di 8-0 per riportarsi davanti (7-13), con Martin che prova a scuotere i padroni di casa (9-13). Forrest tiene in scia Murcia con quattro punti in fila (15-17), con Stephen Brown che appoggia per il 15-19 alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Unahotels conserva due possessi pieni di vantaggio con le segnature di Echenique e Bryson Williams (17-23), con De Julius che si mette in proprio con due canestri per il -2 (21-23): time-out Priftis, con Falk che spara la tripla del sorpasso (25-23). Barford ed Echenique pareggiano i conti per gli emiliani (27-27), con Emilian Cate che fa 1/2 in lunetta e tiene Murcia avanti di un solo punto all’intervallo lungo (28-27).

Nella ripresa l’UCAM continua a premere sull’acceleratore e piazza un break di 6-0 (34-27) con Cakok e Radebaugh, con Reggio Emilia che fatica a contenere l’offensiva degli spagnoli. Ci pensa Echenique a scuotere gli emiliani (34-31), ma Martin e De Julius danno il +11 a Murcia (42-31). Severini e Caupain bruciano la retina per il -6 Unahotels (42-36) e time-out Alonso, con Cate che batte un colpo per gli iberici (44-36). Caupain non ci sta ed impatta nel punteggio (44-44), con Nakic che appoggia per il 46-44 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione decisiva Reggio Emilia trova la forza di rimettere il naso avanti con Uglietti e Brown (47-50), con Cacok che risponde subito col 2+1 (50-50). Radebaugh chirurgico da tre (55-52), con Thor che tiene l’Unahotels a contatto (55-54). Murcia prova ancora l’allungo fino al +8 con la tripla di Radebaugh (64-56), con gli emiliani che cercano di non perdere terreno (65-59). Piazzato di De Julius e +10 (69-59) che avvicina l’UCAM alla vittoria, con la Reggiana che ha un sussulto con Barford (73-63). Radebaugh fa 2/2 in lunetta per il 77-63 finale con cui l’UCAM Murcia rispetta i lfattore campo battendo Reggio Emilia e centrando così l’accesso alla semifinale di FIBA Europe Cup dove troverà il PAOK Salonicco.