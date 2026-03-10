Tiro con l’arco, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha approvato il nuovo sistema di qualificazione del tiro con l’arco per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Confermato il numero degli atleti impegnati nella rassegna a cinque cerchi (128) distribuiti in egual misura tra donne e uomini (64 a testa), ma la grande novità è legata all’introduzione del compound che farà il suo debutto olimpico con una prova a coppie miste aggiungendosi ai cinque eventi da medaglia del ricurvo.

A Los Angeles 2028 vedremo dunque 6 gare di tiro con l’arco: competizione individuale maschile e femminile di ricurvo, prova a squadre maschile e femminile di ricurvo (in cui si passerà da 12 a 8 team iscritti in entrambi i tornei), prova a coppie miste di ricurvo (partecipano tutti i Paesi che hanno ottenuto almeno una quota per genere) ed infine il Mixed Team di compound. Ogni nazione potrà schierare un massimo di 8 arcieri ai Giochi, quattro per sesso (3 nel ricurvo+1 nel compound), con gli Stati Uniti che avranno la garanzia di usufruire del contingente massimo in qualità di padroni di casa.

L’unica via per arrivare alla fatidica quota 8, per il resto del mondo, sarà quella di qualificare entrambi i terzetti per le prove a squadre di ricurvo oltre a conquistare il pass per il Mixed Team di compound. In questo modo un Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare tre rappresentanti in ciascuna competizione individuale di ricurvo (mentre in caso di mancata qualificazione del team non potrà ottenere più di una quota individuale per genere), oltre alla certezza di prendere parte a tutti gli eventi a squadre.

Partiamo dal sistema di qualificazione del compound, che si concentrerà esclusivamente sui risultati della specialità Mixed Team (voleranno ai Giochi per ogni Paese una donna ed un uomo). In palio 3 pass ai Campionati Mondiali del 2027 a Medellin, altri 5 per i vincitori dei vari Giochi Continentali previsti tra la seconda metà del 2026 ed il 2027, poi 2 tramite il ranking mondiale di specialità pubblicato da World Archery prima dell’evento globale di qualificazione olimpica che assegnerà l’ultimo slot (o gli ultimi due, in caso di eventuali riallocazioni legati ai piazzamenti degli USA nei vari eventi qualificanti).

Meno posti a disposizione dunque rispetto alle precedenti edizioni nel ricurvo, che avrà come sempre un processo di qualificazione per le squadre uguale tra donne e uomini: ai Mondiali 2027 verranno assegnati 3 pass, altre 3 quote saranno distribuite tramite i Campionati Continentali (europei, asiatici e americani) mentre l’ultimo atto sarà il torneo finale di qualificazione olimpica su scala globale che metterà in palio uno o due slot (sempre in base all’eventuale precedente qualificazione diretta degli Stati Uniti).

I Paesi che rimarranno fuori dal lotto dei qualificati per le gare a squadre monosesso, avranno comunque delle altre chance per poter portare almeno un atleta per sesso nelle prove individuali. I Giochi Continentali assegneranno per esempio un totale di 10 quote – una maschile e una femminile – alle cinque vincitrici delle rispettive prove miste a coppie. Altri 42 pass individuali (21 per genere) saranno messi in palio invece tra Mondiali (6), Giochi Continentali (12), tornei di qualificazione su base continentale (20) e torneo finale di qualificazione su base globale (almeno 4, che potranno aumentare tramite le varie riallocazioni). Per completare il quadro definitivo dei partecipanti, verranno infine assegnate quattro wild card complessive (due per sesso) denominate Universality Places alle nazioni più piccole e con meno tradizione.