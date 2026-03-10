Arrampicata sportiva, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’arrampicata sportiva ha fatto il proprio esordio alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Tokyo 2020, quando venne proposto un format che proponeva la combinata delle tre storiche specialità (speed, boulder, lead). Lo sport fu particolarmente gradito dal pubblico ed è riuscito a farsi largo nel programma della rassegna a cinque cerchi, tanto da raddoppiare il numero di titoli messi in palio a Parigi 2024: una combinata per le discipline tecniche (boulder+lead) e lo speed in via separata.

Ai Giochi di Los Angeles 2028 verrà proposta l’arrampicata sportiva nella sua interezza, con ben sei titoli in palio (tre per genere): uno per il lead, uno per il boulder, uno per lo speed. La partecipazione complessiva non sarà comunque molto numerosa: 28 posti per lo speed, 24 per il lead, 24 per il boulder, sempre equamente divisi tra uomini e donne. I criteri di qualificazione dell’arrampicata sportiva per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno dunque molto esigenti e non sarà semplice meritarsi il pass per l’evento.

Le varie tappe sono identiche per le varie specialità e il percorso inizierà nell’estate del 2027, quando agli European Games e ai PanAmerican Games verranno messi in palio i primi tagliandi. Secondo appuntamento con i Mondiali 2027, poi a seguire ci saranno dei tornei di qualificazione: tre su base continentale tra settembre e dicembre 2027 (uno in Africa, uno in Asia, uno in Oceania), uno su base mondiale nella prima parte del 2028 basato su tre eventi separati che determineranno una classifica combinata.

Gli USA avranno diritto a un atleta per specialità (se si qualificasse sul campo si procederebbe alle riallocazioni), garantita una wild card da assegnare dalla Tripartite Commission a Paesi poco presenti in generale ai Giochi. Un atleta può qualificarsi in più specialità e un Paese può essere rappresentato da massimo due atleti per sesso in ogni disciplina. Di seguito il quadrato dettagliato del percorso e dei criteri di qualificazione per l’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

CRITERI QUALIFICAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA OLIMPIADI 2028

EUROPEAN GAMES 2027

Un pass per genere per ogni specialità.

PAN AMERICAN GAMES 2027

Un pass per genere per ogni specialità.

MONDIALI 2027

Un pass per genere per ogni specialità.

QUALIFICAZIONI CONTINENTALI 2027

Tre eventi: Africa, Asia, Oceania. Un pass per genere per ogni specialità in ogni torneo.

OLYMPIC QUALIFIER SERIES 2028

Quattro pass per genere per il lead, quattro pass per genere il boulder, sei pass per genere per lo speed. Si disputano tre eventi e si stila una classifica unica che assegnerà i pass.

PASS PER PAESE ORGANIZZATORE

Un pass per genere in ogni specialità è riservato agli USA. Se un/una americano/a fosse qualificato sul campo, allora si procederà con le riallocazioni.

UNIVERSALITY PLACES

Una wild-card per genere in ogni specialità sarà assegnata dalla Tripartite Commission a Paesi con poca rappresentanza ai Giochi.

SPECIFICHE. Un Paese può essere rappresentato da massimo due uomini e due donne in ciascuna specialità. Un atleta può qualificarsi per più discipline.