Convincente vittoria per Jannik Sinner nel torneo BNP Paribas Open di Indian Wells.
La testa di serie n.2 si impone grazie alla gestione perfetta dei due tie-break. Il potente dritto del brasiliano non basta per fermare l’azzurro.
👉 Nel prossimo turno Sinner affronterà il giovane talento americano Learner Tien.
❌ Nel tabellone femminile, invece, arriva l’eliminazione di Jasmine Paolini.
Analisi, commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania, canale youtube OA Sport.
📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta.
