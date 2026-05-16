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LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!

Pubblicato

4 minuti fa

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Andrea Vavassori
Andrea Vavassori / IPA Sport

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI alla coppia composta dal britannico Skupski e dall’USA Harrison.

I rivali degli italiani per la prima finale a Roma nel torneo di casa hanno sconfitto a sorpresa e anche in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Le condizioni oggi cambiano, tornerà il sole e i campi saranno quindi più veloci rispetto alla giornata uggiosa di ieri, in cui gli azzurri hanno sconfitto i numeri uno della race Heliovaara/Patten, nettamente depotenziati dal maltempo.

Nella race Bolelli e Vavassori si trovano virtualmente in quarta posizione e con la grande chance di lasciare sul posto i campioni di Madrid Andreozzi e Guinard vincendo oggi. Per chi vince ci saerebbe poi l’ultimo atto contro la coppia vincitrice della sfida tra i lanciatissimi Zeballos/Granollers (quinti poco dietro agli azzurri nella race) e le grandi sorprese di questo torneo Kraijcek/Mektic.

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Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI giocarsi un posto in finale contro Harrison/Skupski. Si gioca alle 13, vi aspettiamo!

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