Puppo: “Servizio di Sinner da accostare a Federer e Sampras. Ha giocato 4 tornei, qual è il problema di andare a Montecarlo?”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito dell’eccezionale risultato ottenuto da Jannik Sinner a Miami. Grazie all’affermazione per 6-4 6-4 contro il ceco Jiri Lehecka, l’altoatesino ha completato il Sunshine Double (vittoria del 1000 della Florida, preceduto da quello di Indian Wells) ed è diventato il primo giocatore della storia a conquistare i due tornei senza perdere set.

“Per Sinner un torneo di grandissimo livello, penso superiore come qualità rispetto a Indian Wells. Lehecka si è rivelato superiore a quanto mi aspettassi. A un certo punto Sinner e Lehecka giocavano dentro al campo tutti e due, sono rimasto affascinato dal livello del ceco, perché non me l’aspettavo. Ho visto in questo torneo un Sinner migliore rispetto ad Indian Wells“, ha dichiarato Puppo.

“Io pensavo finisse 6-2, 6-2, non mi aspettavo proprio un Lehecka così. In un punto si è sentito il rumore delle sgommate di Sinner: non penso che avesse le vesciche, altrimenti non avrebbe potuto farle. Michelsen, Zverev e Lehecka hanno giocato per me la loro miglior partita della carriera contro Sinner, ma l’italiano è superiore“, ha precisato.

“L’aleatorietà delle partite 2 set su 3 è evidente. Con Sinner, se ci puoi provare, puoi farlo al meglio dei 3 set. Invece non è così. Sinner sta cambiando le logiche delle partite 2 su 3. Se guardiamo quando rientra nel 2025, a Roma ha set-point con Alcaraz nel primo set, poi perde in due parziali. Poi va a Cincinnati e perde un set con Atmane, poi si ritira con Alcaraz e anche a Shanghai. Dopodiché fa tre tornei 2 su 3 in cui cede solo un parziale a Zverev. E poi Indian Wells e Miami“, la sottolineatura di Puppo.

Il collega di Eurosport si è poi soffermato su un particolare di non poco conto: “Bisogna shakerare e mettere insieme i servizi di Borg e Sampras. Perché ormai il servizio di Sinner è un’altra cosa, un’altra materia. Gli avversari che devono fronteggiare uno che ha fatto 23 punti su 23 con la prima…“.

Tempi serrati, pensando al prossimo torneo di Montecarlo, ma a detta del telecronista di Eurosport non ci dovrebbero essere problemi: “Io Sinner non l’ho visto per niente come se fosse un giocatore tirato. Era molto rilassato, tranquillissimo. Non capisco dove sia questo problema. Lui prenderà il suo aereo per tornare oggi a casa. Anche in una eventuale sconfitta prematura a Montecarlo ci sarebbe del positivo. Bisogna vedere che tipo di situazione si crea nei vari turni. Se dovesse perdere prima, ha tutto il tempo per andare un po’ prima a Madrid. Fin qui ha giocato solo 4 tornei da inizio stagione e siamo a fine marzo“.

Puppo individua l’obiettivo: “Nel breve, è tornare n.1 del mondo. Sa che vincendo a Montecarlo tornerebbe n.1. Lui minimizza su record e statistiche, anche un po’ esagerando: è fatto così. Per me fare il Sunshine Double senza perdere un set è una pietra miliare, ancora più di aver vinto le ATP Finals per due volte di fila senza perdere un parziale! Fare questo in tornei 2 su 3 è molto più difficile: non è un caso che nessuno ci fosse riuscito dal 1990 in poi. Per me è semplicemente pazzesco. Questa cosa è paragonabile solo a come gestivano il servizio Federer e Sampras. Poi loro due avevano un servizio naturale, se lo portavano da casa. Per come serve e risponde Sinner, io sono sbalordito: è clamoroso. La motivazione di Sinner del n.1 del mondo, se vince Montecarlo lo diventa. Ovviamente giocherà il torneo cercando di vincerlo. Poi figuriamoci: a Montecarlo, a casa sua…Le motivazioni saranno importanti. Il passaggio da cemento a terra complica le cose, ma anche per tutti gli altri. Secondo me sulla terra Sinner e Alcaraz hanno ancora meno rivali. L’obiettivo per Sinner e Alcaraz è ancor di più il Roland Garros“.

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