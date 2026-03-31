ATP Bucarest 2026, Francesco Maestrelli cede in due set a Botic van de Zandschulp

Esce all’esordio nei Tiriac Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 che ha visto il tabellone principale scattare oggi sulla terra battuta di Bucarest, in Romania, l’azzurro Francesco Maestrelli, sconfitto dalla testa di serie numero 8, il neerlandese Botic van de Zandschulp, che si impone per 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti di gioco e negli ottavi di finale sfiderà il kazako Alexander Shevchenko.

Nel primo set dall’1-1 il neerlandese piazza un parziale di dodici punti a quattro che lo proietta sul 4-1 in virtù del break a quindici ottenuto nel quarto game, però Maestrelli reagisce e nel settimo game firma il controbreak ai vantaggi dopo aver sciupato una prima occasione sul 30-40. L’azzurro, però, non riesce a firmare l’aggancio, in quanto nell’ottavo gioco arriva un nuovo break a quindici del neerlandese, che scappa sul 5-3 e questa volta non concede più occasioni all’azzurro, incamerando la frazione al secondo set point sul 6-3 dopo 35 minuti.

Nella seconda partita Maestrelli manca due occasioni consecutive per il 2-0 e la sfida in pratica termina in quel momento, in quanto l’azzurro subisce una serie di cinque game consecutivi da parte di van de Zandschulp, che si salva ai vantaggi nel secondo game e poi strappa la battuta all’italiano sia nel terzo game a quindici che nel quinto ai vantaggi, con Maestrelli che nell’occasione si fa rimontare dal 40-15. L’azzurro ha l’opportunità di allungare il match quando sul 2-5 ha la palla per recuperare uno dei due break di ritardo sul 30-40, ma da quel momento il neerlandese infila tre punti consecutivi e la chiusura arriva sul 6-2 dopo 36 minuti.

Le statistiche premiano il neerlandese, cinico nei momenti decisivi del match, dato che sfrutta tutte le quattro palle break avute a disposizione e ne cancella quattro delle cinque concesse a Maestrelli. L’azzurro mette a segno meno vincenti, 10-17, e concede molti più gratuiti, 28-12. L’italiano viene tradito dalla seconda di servizio, con la quale conquista un solo punto nel match.