Armand Duplantis viaggia nel tempo e verga la storia: record del mondo, l’asta si inchina per la 15ma apoteosi

Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta, volando a 6.31 metri in quel di Uppsala (Svezia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha regalato un’autentica magia al pubblico accorso per assistere dal vivo a questo evento organizzato proprio dal fuoriclasse svedese e che gli è stato intitolato (la kermesse, riservata esclusivamente alla sua disciplina di elezione, si chiama Mondo Classic).

Il 26enne si è reso protagonista di un cammino impeccabile, superando sempre al primo tentativo le quote con cui ha dovuto fare i conti: è entrato in gara a 5.65, si è poi spinto a 5.90, ha vinto la gara a 6.08 e poi ha fatto alzare l’asticella un centimetro sopra al già suo primato mondiale. A quel punto il pubblico si è zittito e ha goduto dello show inscenato dal tre volte Campione del Mondo all’aperto, che ha offerto un gesto tecnico maestoso, fluido, armonioso, volando ben sopra il limite imposto e scendendo verso il materasso in un’autentica bolgia urlante.

Si tratta dell’ennesima impresa firmata da uno degli atleti più portentosi e poderosi della storia, che oggi ha firmato il record del mondo di salto con l’asta per la 15ma volta in carriera: dal 6.17 timbrato l’8 febbraio 2020 a Torun alla stoccata odierna, sei anni di dominio assoluto con una serie di miglioramenti di centimetro in centimetro, senza apparenti limiti per un prodigio assoluto. Ricordiamo che da tempo World Athletics ha unificato i record del mondo e dunque non esiste più la distinzione per i primati tra aperto e indoor, il 6.30 in vigore fino a poche ore fa era stato siglato il 15 settembre 2025 ai Mondiali outdoor di Tokyo.

Ci si aspettava un grandioso duello con il greco Emanouil Karalis, che lo scorso 28 febbraio era diventato il secondo uomo della storia con un volo da 6.17 metri, ma l’argento mondiale ha superato 5.80 alla seconda prova e ha commesso tre errori a 6.00 metri, terminando al settimo posto. Seconda posizione per il norvegese Sondre Guttormsen (6.00 alla terza, poi tre nulli a 6.08), podio completato dallo statunitense Zachery Bradford (5.90 alla prima). Ora Armand Duplantis si concentrerà sui Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo: nessuno sembra potersi mettere tra lo scandinavo e il quarto titolo iridato in sala.