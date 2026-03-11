Leonardo Fabbri rinuncia alla Coppa Europa di lanci. L’Italia perde un pezzo pregiato, ora i Mondiali Indoor

Leonardo Fabbri ha deciso di non partecipare alla Coppa Europa di lanci, evento che si disputerà nel weekend del 14-15 marzo a Nicosia (Cipro). Il bronzo mondiale di getto del peso era stato inizialmente selezionato dal DT Antonio La Torre per il consueto evento di fine inverno, ma alla vigilia della partenza ha preferito rinunciare all’appuntamento e concentrarsi sui Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel fine settimana del 20-22 marzo.

Il primatista mondiale stagionale, capace di scagliare l’attrezzo a 22.50 metri in quel di Stellenbosch qualche settimana fa, era reduce da una vittoria del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala), da un’affermazione in Cechia e poi dal sigillo ai Campionati Italiani Assoluti disputati al PalaCasali di Ancona. L’obiettivo è salire sul podio nella rassegna iridata sotto al tetto, impresa già riuscita nel corso della carriera.

L’assenza del toscano è pesante per le ambizioni dell’Italia nella Coppa Europa di lanci, dove il Bel Paese sarà rappresentato da venti atleti (dieci uomini e dieci donne), tra cui spiccano Sara Fantini (Campionessa d’Europa nel lancio del martello), Daisy Osakue (finalista olimpica nel lancio del disco), Nick Ponzio (l’anno scorso vincitore nel getto del peso) e Giovanni Frattini (dodici mesi fa fu secondo nel tiro di giavellotto).