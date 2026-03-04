Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci: Leonardo Fabbri faro azzurro a Nicosia

Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, ha ufficializzato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci 2026 in programma a Nicosia (Cipro) da sabato 14 a domenica 15 marzo. Saranno nel complesso 21 (dieci donne e undici uomini) gli atleti azzurri impegnati nell’evento continentale riservato alle seguenti specialità: getto del peso, lancio del martello, tiro del giavellotto e lancio del disco.

L’Italia potrà contare su un big internazionale del calibro di Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e campione europeo in carica nel peso, inoltre ci sarà anche la campionessa d’Europa e finalista mondiale del martello Sara Fantini. Nella lista dei convocati per il team azzurro figura anche il nome della discobola Daisy Osakue, finalista ai Giochi di Parigi 2024.

CONVOCATI ITALIA COPPA EUROPA LANCI 2026

UOMINI

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Nick Ponzio (getto del peso)

Carmelo Musci (lancio del disco)

Enrico Saccomano (lancio del disco)

Davide Costa (lancio del martello)

Michele Fina (tiro del giavellotto)

Giovanni Frattini (tiro del giavellotto)

DONNE

Sara Verteramo (getto del peso)

Benedetta Benedetti (lancio del disco)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Rachele Mori (lancio del martello)

Paola Padovan (tiro del giavellotto)

UOMINI UNDER 23

Gioele Tengattini (getto del peso)

Stefano Marmonti (lancio del disco)

Filippo Maria Iacocca (lancio del martello)

Pietro Villa (tiro del giavellotto)

DONNE UNDER 23

Anna Musci (getto del peso)

Sofia Coppari (lancio del disco)

Keren Mbongo (lancio del martello)

Sofia Frigerio (tiro del giavellotto)