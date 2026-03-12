Duplantis supera Bubka! Record di… record del mondo: tutti i primati di salto con l’asta

Armand Duplantis ha siglato il record del mondo di salto con l’asta per la quindicesima volta nella propria carriera, valicando 6.31 metri in occasione della tappa del World Indoor Tour (livello silver) andata in scena a Uppsala (Svezia). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha superato l’asticella al primo tentativo utile e ha ritoccato di un centimetro quanto fatto lo scorso 15 settembre ai Mondiali di Tokyo.

La sua progressione, sempre di centimetro in centimetro, era incominciata sei anni fa: l’8 febbraio 2020 si issò a 6.17 metri in quel di Torun e ritoccò l’allora primato globale del francese Renaud Lavillenie. Da quel momento il fuoriclasse svedese ha dominato la disciplina in lungo e in largo, riscrivendo il primato con una costanza e un’abnegazione impareggiabili. Storico il 6.20 timbrato ai Mondiali Indoor 2022, monumentale il 6.25 confezionato ai Giochi di Parigi 2024, da trattato biologico il 6.30 dell’ultima rassegna iridata.

Ora ha addirittura superato quella che sembrava essere una barriera invalicabile e sembrano non esserci limiti per il 26enne scandinavo, che oggi ha superato anche sua maestà Sergey Bubka per il record… dei record. L’ucraino ha siglato il primato mondiale per quattordici volte tra il 5.94 del 31 agosto 1984 a Roma e il 6.14 del 31 luglio 1994 a Sestriere, oggi Armand Duplantis ha riscritto la miglior prestazione per la quindicesima volta.

RECORD DEL MONDO SALTO CON L’ASTA – ARMAND DUPLANTIS

6.17 metri (indoor) a Torun (Polonia), 8 febbraio 2020

6.18 metri (indoor) a Glasgow (Gran Bretagna), 15 febbraio 2020

6.19 metri (indoor) a Belgrado (Serbia), 7 marzo 2022

6.20 metri (indoor) a Belgrado (Serbia), 20 marzo 2022 (Mondiali indoor)

6.21 metri (outdoor) a Eugene (USA), 24 luglio 2022 (Mondiali outdoor)

6.22 metri (indoor) a Clermont-Ferrand (Francia), 25 febbraio 2023

6.23 metri (outdoor) a Eugene (USA), 17 settembre 2023

6.24 metri (outdoor) a Xiamen (Cina), 20 aprile 2024

6.25 metri (outdoor) a Parigi (Francia), 5 agosto 2024 (Olimpiadi)

6.26 metri (outdoor) a Chorzow (Polonia), 25 agosto 2024

6.27 metri (indoor) a Clermont-Ferrand (Francia), 28 febbraio 2025

6.28 metri (outdoor) a Stoccolma (Svezia), 15 giugno 2025

6.29 metri (outdoor) a Budapest (Ungheria), 12 agosto 2025

6.30 metri (outdoor) a Tokyo (Giappone), 15 settembre 2025 (Mondiali outdoor)

6.31 metri (indoor) a Uppsala (Svezia), 12 marzo 2026