Atletica, Emmanouil Karalis e Molly Caudery vincono nel salto con l’asta a Rouen

Al Perche Elite Tour di Rouen (Francia) di atletica leggera si sono disputate questa sera le gare di salto con l’asta, prive di azzurri in pedana, che hanno visto i successi della britannica Molly Caudery con 4.70 e del greco Emmanouil Karalis con 6.06.

Nella gara femminile due atlete superano i 4.70 metri al primo tentativo: la britannica Molly Caudery vince davanti alla slovena Tina Sutej per il minor numero complessivo di errori alle misure precedenti. Gradino più basso del podio per l’elvetica Angelica Moser, terza con 4.62 al primo tentativo.

Nella competizione maschile in due valicano la barriera dei 6.06 metri: il greco Emmanouil Karalis ci riesce al primo tentativo e vince davanti al norvegese Sondre Guttormsen, che la supera alla terza occasione. L’australiano Kurtis Marschall, invece, fa 5.90 al primo salto e sale sul gradino più basso del podio.

CLASSIFICA FEMMINILE

1 4m70 CAUDERY Molly (GBR)

2 4m70 SUTEJ Tina (SLO)

3 4m62 MOSER Angelica (SUI)

4 4m62 AYRIS Imogen (NZL)

4 4m62 SVABIKOVA Amalie

6 4m62 BONNIN Marie-Julie

7 4m51 MCTAGGART Olivia (NZL)

8 4m51 CAUVIN Nayah

9 4m20 RUSSIS Elise

CLASSIFICA MASCHILE

1 6m06 KARALIS Emmanouil (GRE)

2 6m06 GUTTORMSEN Sondre (NOR)

3 5m90 MARSCHALL Kurtis (AUS)

4 5m90 THIERY Baptiste

5 5m80 CORMONT Ethan

6 5m80 COLLET Thibaut

6 5m80 LIGHTFOOT Kc (USA)

8 5m70 KENDRICKS Sam (USA)

9 5m70 DIA Zackaria