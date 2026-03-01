Atletica, Falocchi vola a 2.30! Dosso davanti a Doualla, niente super crono. Dallavalle precede Diaz, bravo Randazzo

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che hanno preceduto di tre settimane i Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

60 METRI (FEMMINILE) – Si aspettava il tempo a effetto, dopo che Zaynab Dosso aveva corso in 6.99 a Torun diventando la prima italiana a scendere sotto i sette secondi. In finale la Campionessa d’Europa ha avuto un alto tempo di reazione (0.183) e in fase di accelerazione non si è espressa al meglio, chiudendo in 7.10 dopo il 7.09 firmato in batteria. Alle spalle della sprinter emiliana si è piazzata la 16enne Kelly Ann Doualla, che ha chiuso in 7.21, a due centesimi dal personale e a un solo centesimo dal minimo per i Mondiali Indoor. Aurora Berton ha completato il podio (7.31), da rilevare l’infortunio occorso ad Alice Pagliarini nel giorno del suo ventesimo compleanno. Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Christian Falocchi firma uno dei risultati di maggior caratura tecnica dell’intero fine settimana, superando 2.30 metri al primo tentativo ed entrando a tutti gli effetti nell’elite internazionale della specialità. Seconda miglior prestazione mondiale stagionale (alle spalle del 2.32 del ceco Stefela, tralasciando il panorama russo), due centimetri in più del personale siglato lo scorso 31 gennaio: nuova dimensione per il 29enne lombardo, che potrà presentarsi con grandi ambizioni alla rassegna iridata. Da annotare anche il tentativo fallito a 2.33 per il poliziotto, che oggi ha preceduto Federico Celebrin (2.23) ed Ernesto Pascone (2.20). Clicca qui per la cronaca della gara.

EPTATHLON – Dario Dester ha siglato il nuovo record italiano con 6.121 punti, ben sopra il suo precedente di 6.076. Due giornate davvero rimarchevoli per l’azzurro: 6.91 sui 60 metri, 7.48 nel salto in lungo, 14.86 nel getto del peso, 1.98 nel salto in alto, 7.96 sui 60 ostacoli, 4.70 nel salto con l’asta e 2:37.69 sui 1000 metri. Alle sue spalle si sono piazzati Alberto Nonino (5.865) e Andrea Caiani (5.580). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Andrea Dallavalle ha avuto la meglio nel confronto con Andy Diaz, durato appena un paio di salti prima che entrambi decidessero di ritirarsi. L’argento iridato all’aperto si è imposto con 16.99 metri davanti al Campione del Mondo indoor, che si è fermato a 16.90. Non è arrivata la misura di rilievo sopra i 17 metri in occasione del debutto stagionale delle due stelle, che si sono fermate in anticipo a scopo precauzionale. Terza piazza per Federico Bruno (16.26).

60 METRI (MASCHILE) – Filippo Randazzo si è reso protagonista di una bella rimonta dopo una partita poco brillante e ha vinto con il tempo di 6.61, battendo per millesimi Samuele Ceccarelli (6.61), mentre Eduardo Longobardi ha completato il podio (6.62). Non è arrivato il riscontro sotto i 6.60, per il momento solo Randazzo ha il minimo per i Mondiali.

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Bella affermazione con misura di tutto rispetto per Aurora Vicini, classe 2005 che si è meritata il tricolore valicando 1.90 metri al secondo tentativo e poi prodigandosi in tre prove alla successiva quota di 1.90. La carabiniera ha preceduto Idea Pieroni (1.87) e Marta Morara (1.84).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Elisa Molinarolo ha superato 4.40 alla seconda prova, poi nulli i tre tentativi a 4.52. Alle sue spalle Virginia Scardanzan (4.15) e Maria Roberta Gherca (4.15).

400 METRI (MASCHILE) – Matteo Raimondi sorprende tutti con un attacco nel corso del primo giro e non viene più ripreso, imponendosi in 47.10 davanti a Vladimir Aceti (47.42) e a Destiny Omodia (47.81), sono stati squalificati per un contatto anni Akwannor e Francesco De Santis (rispettivamente terzo e quarto sul traguardo).

400 METRI (FEMMINILE) – Ayomide Folorunso è partita a razzo e ha cercato la fuga da lontano, ma nel finale le energie sono mancate e in uscita dall’ultima curva è emersa Eloisa Coiro, che ha operato il sorpasso all’esterno e ha vinto con il buon tempo di 52.02, precedendo Alessandra Bonora (52.38), Alice Muraro (52.60) e Ayomide Folorunso (52.94).

800 METRI (MASCHILE) – Davide De Rosa ha prevalso con il tempo di 1:49.84, battendo in volata Federico Vitali (1:49.85), terzo posto per Valerio Ciaramella (1:50.31).

800 METRI (FEMMINILE) – Bella vittoria di Laura Pellicoro in 2:02.15, capace di distanziare Lorenza De Noni (2:04.25) e Sofia Bella (2:05.98).

3000 METRI (MASCHILE) – Federico Riva ha firmato la doppietta dopo il trionfo di ieri sulla mezza distanza, imponendosi per un solo centesimo nella serrata volata con Pietro Arese (7:45.25 contro 7:45.26), mentre Francesco Guerra ha completato il podio (7:47.02).

3000 METRI (FEMMINILE) – Bis anche per Ludovica Cavalli: dopo il successo conseguito in volata sui 1500 metri, l’azzurra ha inscenato un dominio solitario sulla massima distanza in pista e ha avuto la meglio con il crono di 8:51.38, distanziando Micol Majori (8:54.51) e Joyce Mattaglianio (9:06.25).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Dariya Derkach ha vinto con la misura di 13.90 metri firmata al primo tentativo, superando di giustezza Ottavia Cestonaro (13.88 alla quinta prova), mentre Greta Brugnolo ha completato il podio (13.50 con terza).