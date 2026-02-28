Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre, supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis!

Emmanouil Karalis ha firmato la prestazione a effetto della giornata dedicata ai vari Campionati Nazionali Indoor di atletica in giro per il mondo, inventandosi una magia ben oltre le aspettative della vigilia in quel di Paiania. Il fuoriclasse greco ha illuminato il salto con l’asta, issandosi alla vertiginosa quota di 6.17 metri e diventando così il secondo atleta di sempre in questa specialità a livello mondiale: fino a stamattina vantava un personale di 6.08, di fronte al proprio pubblico si è migliorato di nove centimetri in un colpo solo, superando due mostri sacri come l’ucraino Sergey Bubka (6.15) e il francese Renaud Lavillenie (6.16).

L’argento iridato all’aperto è riuscito nel proprio intento al secondo tentativo dopo aver superato 6.07 al primo affondo, portandosi così alle spalle soltanto dello svedese Armand Duplantis, primatista mondiale con i 6.30 metri firmati lo scorso 15 settembre in occasione del suo trionfo ai Mondiali outdoor. Il 26enne ha poi avuto l’ardore di attaccare il record del mondo detenuto dal ribattezzato Mondo, prodigandosi in un paio di prove a 6.31 metri, non riuscendo nell’impresa.

Emmanouil Karalis e Armand Duplantis si affronteranno il prossimo 12 marzo in un meeting organizzato proprio dallo scandinavo a Uppsala e valido come tappa silver del World Indoor Tour (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), alla vigilia dell’attesissimo confronto che animerà i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo, dove Duplantis inseguirà il quarto sigillo consecutivo in sala e l’ellenico proverà a contrastare ai piani altissimi.