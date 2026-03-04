Atletica
Atletica, Alex Schwazer torna in gara! Prima gara ufficiale dopo la squalifica ai Campionati Italiani di marcia
Ci sarà anche Alex Schwazer al via dei Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 sulla nuova distanza internazionale della mezza maratona (21,097 km), in programma domenica 8 marzo ad Alessandria. Dopo aver scontato gli otto anni di squalifica per doping, vedendo sfumare il grande obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’altoatesino torna dunque a disputare una rassegna tricolore mettendosi in gioco all’età di 41 anni.
Il Campione Olimpico della 50 km a Pechino 2008 si era già cimentato in un paio di competizioni non ufficiali dopo la scadenza della squalifica, organizzando un evento ad Arco di Trento nell’estate del 2024 e stupendo tutti a settembre 2025 realizzando il record europeo master sui 10.000 metri. Come riporta IlDolomiti.it, Schwazer avrebbe confidato di voler tornare a marciare solamente “per Hubert Rabensteiner, il mio migliore amico. Aveva 56 anni, è morto improvvisamente una settimana fa. Glielo devo“.
Oltre al campione continentale della 20 km a Barcellona 2010, attualmente tesserato per la società veneta Atletica San Biagio, sono iscritti all’evento nazionale anche i vari Gianluca Picchiottino, Riccardo Orsoni, Andrea Cosi, Matteo Giupponi, Michele Antonelli, Aldo Andrei e soprattutto il vice-campione mondiale U20 Giuseppe Disabato. In campo femminile fari puntati su Alexandrina Mihai, campionessa europea U23 dei 10.000 su pista a Bergen 2025. In palio anche i titoli italiani U20, sulla distanza dei 10 km, in cui i favoriti d’obbligo sono sulla carta i medagliati internazionali giovanili Serene Di Fabio e Alessio Coppola.